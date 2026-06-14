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▲黃大煒過世。（圖／記者葉政勳攝）

資深歌手黃大煒（David Wong）的家人今（14）日公開其死訊，黃大煒的胞姊透過律師表示，他在當地時間6月2日（台灣時間３日清晨）於姊姊位於美國檀香山的住宅過世。過去黃大煒的經典代表作〈你把我灌醉〉、〈讓每個人都心碎〉如今絕響，黃大煒享壽61歲。黃大煒於1964年9月17日出生於香港，自小移民美國。他的家族背景十分顯赫，母親張閭蘅是張學良的姪女（張作霖第五子張學森的女兒），因此黃大煒依輩分稱呼張學良為大伯公。他畢業於美國夏威夷大學旅館管理系，但在15歲那年看了一場Judas Priest（猶太祭司）的演唱會後，深深著迷於舞台魅力，從此決定投身音樂世界。黃大煒在音樂上完全是靠自行摸索，他無師自通學會了吉他、鍵盤與電子合成樂器。在夏威夷與朋友組成「KRUSH」與「TRIAD」樂團，巡迴美國拉斯維加斯、澳洲、日本等地表演，甚至在日本停留為音樂公司撰編廣告音樂，累積了深厚的創作與編曲功力。1988年，黃大煒來到台灣並由飛碟唱片發行首張全英文專輯《David 黃》。雖然前衛的西洋曲風一開始未獲主流大眾注意，但他很快在90年代初迎來了事業巔峰。1990年推出的歌曲〈讓每個人都心碎〉，以高亢、撕裂卻充滿靈魂的唱腔震驚華語樂壇，成為無數人心中的神曲。而1994年推出的〈你把我灌醉〉收錄於《手下留情》專輯中，這首歌將他推向了傳奇地位，濃烈的情感與夢幻浪漫的藍調搖滾風格，成為華語流行音樂史上的不朽經典，被無數後輩歌手瘋狂翻唱。2000年的專輯《秋天1944》則讓黃大煒榮獲第11屆金曲獎「最佳編曲人獎」，證明了他不僅是實力派歌手，更是一位極具深度與實驗精神的音樂製作人。黃大煒這一生始終視音樂為生命，他曾深情地說過：「沒有音樂，我沒有理由活著。」 他在近年持續產出，包括2016年為電視劇《少帥》演唱主題曲〈在此刻〉，以及2025年3月為影集《化外之醫》創作並獻唱片尾曲〈The Way I Feel〉。律師在聲明中提到，他於去年12月27日決定結束在台灣的生活，與姊姊一同回到他成長的夏威夷生活。直到2026年5月26日，他才透過唯一窗口陳鎮宏律師發布正式的移居聲明，象徵在老家展開人生與創作的新階段、重新回歸音樂初心。怎料如今卻驟然離世，讓人鼻酸。