我是廣告 請繼續往下閱讀

日本靜岡縣一家擁有66年歷史的炸雞老店「若鳥」，日前在日本炸雞大獎賽中奪下金獎。店家在接受媒體採訪時公開透露，其招牌炸雞的美味秘訣竟是一鍋自1960年創業以來「從未整鍋更換」的老油，引發網路熱議，並掀起食品安全與傳統工藝之間的討論。綜合日媒報導，創立於1960年的「若鳥」目前由第三代老闆接手經營，至今已約4年。第三代經營者日前在接受當地電視台訪問時表示，店內使用的炸油自祖母創業以來從未一次性全部更換，而是透過代代相傳的方式持續維護與循環使用。他指出，這鍋歷經超過半世紀養成的「熟成老油」，是店內炸雞獨特風味的核心來源。長年累積的油脂香氣與風味層次，能夠讓炸雞呈現出新油無法複製的濃郁口感，也成為店家在激烈競爭中脫穎而出、勇奪金獎的重要關鍵。不過，「66年不換油」的說法曝光後，也讓不少網友感到震驚。有人大讚這是日本職人文化與傳統技藝的展現，但也有民眾擔憂食安問題，質疑「66年沒換油真的沒問題嗎？」，認為長期使用老油是否會影響健康。事實上，「若鳥」所謂的「66年老油」並非同一批油持續加熱至今，而是類似「老滷汁」或「老麻辣鍋底」的概念。每天營業結束後，員工都會仔細過濾油鍋中的肉渣與雜質，只保留少量鍋底老油作為風味基底，隔天再加入新油繼續使用，使新舊油脂持續融合與循環更替。換言之，這並非1960年的原始油品一路使用至今，而是在不斷補充新油的過程中，保留部分舊油風味，形成獨特的熟成口感。業者認為，正是這種長年累積下來的風味傳承，造就了店內炸雞難以複製的特色。不過日本食品安全專家對此仍提出警告。專家指出，食用油經過反覆高溫加熱後，可能產生反式脂肪酸、丙烯醯胺等對人體有害的化學物質，其中部分甚至被認為與癌症風險存在關聯。即便透過添加新油稀釋，長年累積的劣化成分是否能完全消除，仍有待進一步評估。專家表示，傳統老店的獨特風味固然吸引人，但消費者在品嚐美食的同時，也應了解相關健康風險，並依自身需求做出選擇。