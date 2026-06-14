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熱帶擾動醞釀中 端午前後恐生成颱風

▲潮濕不穩定的天氣會持續到周三，期間各地仍要注意雨勢。（圖／記者朱永強攝）

鋒面、西南風夾擊 西半部雨勢逐漸增強

▲鋒面在台灣北部海面、西南風水氣增加，今天要嚴防短時較大雨勢。（圖／中央氣象署提供）

周二前仍有雨 周三起天氣逐步好轉

菲律賓東方遠海的熱帶擾動未來一周有機會增強為颱風，天氣風險公司分析師廖于霆表示，路徑將在台灣東方遠海北轉，無直接影響。本周受鋒面及西南風影響，周二前（6月16日）各地天氣仍不穩定，西半部、中南部有短時較大雨勢；周三起（6月17日）水氣減少、天氣轉穩，端午連假則由太平洋高壓主導，高溫炎熱、午後有局部雷陣雨。廖于霆說明，目前菲律賓東方的馬紹爾群島一帶有熱帶擾動發展中，未來一周會往西北西移動，強度逐漸增強，端午連假前後有機會發展為颱風，目前預測路徑會在台灣東方遠洋北轉，對台灣無影響，還有一周時間，需要持續觀察。本周天氣方面，廖于霆指出，今（14）日鋒面在台灣北部海面帶來不穩定的環境，西南風的水氣也在增加中，白天起西半部的雨勢會慢慢轉得明顯，並有短時較大雨勢發生機會。今天氣溫則會因為各地雲量多、有陣雨，白天高溫都在27至30度，整體來說比較舒適，早晚低溫23至25度，感受偏涼，外出可以攜帶薄外套。廖于霆提及，與今天類似的不穩定天氣將持續到周二，雖然這波水氣沒有前幾波多，但有時中南部還是有比較大雨的機會，外出還是要注意安全，也要避免前往山區河邊。周三開始，鋒面北移、西南風水氣減少，各地恢復到上半天多雲到晴，下半天山區午後雷陣雨的天氣。本來偏涼的氣溫，在周三開始也會漸漸回升，總結來說，潮濕不穩定的天氣忍耐到周三，之後會越來越好；周四至端午連假，太平洋高壓接手主導，全台天氣將以高溫炎熱、午後雷雨為主。