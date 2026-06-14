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▲《鐵拳教育》這幕Netflix沒翻譯 掀網友討論（圖／翻攝自Threads）

韓劇《鐵拳教育》5日在Netflix上線，登頂熱門排行榜第一名，吸引台灣觀眾討論。其中有網友發現，《鐵拳教育》中的壞學生趙圭哲舉看板抗議的畫面，Netflix居然沒有幫忙翻譯，讓他好奇到差點睡不著，只好將截圖丟上Threads提問，意外掀起千人熱議。《鐵拳教育》劇情講述虛構的教育組織「教權保護局」深入學校以暴制暴懲治壞學生、不良教師、恐龍家長的故事，其中最大反派非趙圭哲（李奉俊飾）莫屬。他故意製造意外事故，煽動群眾來反抗教權局，甚至還號召同學在校門口舉牌抗議；但他身上掛著的看板只寫韓文，Netflix播出時也沒有單獨翻譯，讓許多非韓國的觀眾看不懂。一名網友就在Threads發文，問大家：「沒人想知道看板到底寫什麼嗎？Netflix也沒翻譯，其他平台也是，翠（Threads）也沒人提，有人可以翻譯嗎？不然我睡不著啊！」該篇貼文曝光後，吸引50萬人次瀏覽，3千多人按讚、留言討論。有網友表示，其實直接將圖片丟到翻譯APP就能得到答案，看板上的字樣意思為：「反對將學生們逼入絕境的教權保護局」，就是劇情在演的內容，沒翻譯出來也不會有太大影響。還有網友歪樓開玩笑留言：「其實上面是寫芒果很好吃，目前正在旺季熱賣中」、「今天禮拜五，明天禮拜六放假了，上面是這樣寫的」，讓人笑翻。而Netflix不翻譯出現在畫面中的信件或是看板內容，根據眾多內行網友討論，集結出來的因素，應該是因為Netflix翻譯團隊外包，翻譯人員只能針對台詞部分進行翻譯，所以對於畫面中的內容才沒有翻。