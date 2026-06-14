資深歌手黃大煒的姊姊今（14）日透過律師聲明公開黃大煒死訊，表示黃大煒在美國時間6月2日過世，享壽61歲。而黃大煒去年底才宣布移居美國，當時傳出搬到夏威夷是為了經紀人女友Vicky的病情著想，兩人交往20多年，Vicky罹患胃癌，黃大煒一直不離不棄照顧她。Vicky昨日深夜也發文，貼出兩人23年前的合照，惹粉絲鼻酸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃大煒經紀人女友罹癌　他不離不棄陪伴多年

黃大煒與經紀人女友Vicky交往多年，Vicky有胃癌病史，去年底又查出腫瘤復發，讓兩人深受打擊。據《三立新聞網》報導，身邊友人透露，黃大煒這些年來，為了照顧Vicky，可以說是不離不棄，甚至甘願為她花鉅額醫藥費；但這次為了讓Vicky專心治病，黃大煒才選擇搬回夏威夷，一邊沉澱心情，一邊重新投入音樂創作，怎料才過了半年他就突然驟逝。

▲黃大煒的女友Vicky貼出兩人的年輕合照。（圖／Vicky IG@vickymeimeichao）
▲黃大煒的女友Vicky貼出兩人的年輕合照。（圖／Vicky IG@vickymeimeichao）
女友Vicky發文了　曬23年前情侶合照惹鼻酸

Vicky昨晚也在IG發文，貼出一張與黃大煒的合照，文字寫道：「2003年的咱倆」。照片中的兩人看起來都還很年輕，頭緊緊靠在一起，感情看起來相當甜蜜。如今黃大煒過世，獨留Vicky抗癌，令人鼻酸。粉絲看了紛紛不捨留言：「不敢相信…R.I.P.」、「哥一路好走」、「妳要保重，好好照顧自己」。

而黃大煒臉書最後一篇貼文則停留在5月25日，他分享一張Vicky與女星范曉萱的合照，並在貼文寫道：「Awesome！（太棒了！）」照片中的Vicky非常消瘦，還坐在輪椅上，看起來病情頗為嚴重。


相關新聞

快訊／61歲黃大煒美國過世！姊姊證實噩耗　〈你把我灌醉〉成絕響

黃大煒過世享壽61歲！最後貼文曝光　女友發23年前舊照心碎告白

黃大煒宣布移居夏威夷！暫別歌壇內幕　社群帳號、工作全交律師

黃大煒悲傷送別張震母！才約好要參加音樂祭　嘆：是最美麗的媽媽

藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...