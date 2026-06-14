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▲黃大煒的女友Vicky貼出兩人的年輕合照。（圖／Vicky IG@vickymeimeichao）

資深歌手黃大煒的姊姊今（14）日透過律師聲明公開黃大煒死訊，表示黃大煒在美國時間6月2日過世，享壽61歲。而黃大煒去年底才宣布移居美國，當時傳出搬到夏威夷是為了經紀人女友Vicky的病情著想，兩人交往20多年，Vicky罹患胃癌，黃大煒一直不離不棄照顧她。Vicky昨日深夜也發文，貼出兩人23年前的合照，惹粉絲鼻酸。黃大煒與經紀人女友Vicky交往多年，Vicky有胃癌病史，去年底又查出腫瘤復發，讓兩人深受打擊。據《三立新聞網》報導，身邊友人透露，黃大煒這些年來，為了照顧Vicky，可以說是不離不棄，甚至甘願為她花鉅額醫藥費；但這次為了讓Vicky專心治病，黃大煒才選擇搬回夏威夷，一邊沉澱心情，一邊重新投入音樂創作，怎料才過了半年他就突然驟逝。Vicky昨晚也在IG發文，貼出一張與黃大煒的合照，文字寫道：「2003年的咱倆」。照片中的兩人看起來都還很年輕，頭緊緊靠在一起，感情看起來相當甜蜜。如今黃大煒過世，獨留Vicky抗癌，令人鼻酸。粉絲看了紛紛不捨留言：「不敢相信…R.I.P.」、「哥一路好走」、「妳要保重，好好照顧自己」。而黃大煒臉書最後一篇貼文則停留在5月25日，他分享一張Vicky與女星范曉萱的合照，並在貼文寫道：「Awesome！（太棒了！）」照片中的Vicky非常消瘦，還坐在輪椅上，看起來病情頗為嚴重。