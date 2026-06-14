我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日鋒面移動到北部海面，再加上西南風影響，各地天氣不穩定。（圖／中央氣象署提供）

今（14）日鋒面接近北部海面，天氣不穩定，要留意雷雨及較劇烈天氣，尤其是中南部地區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，下周二起降雨漸緩，到了下周五端午節連假首日，太平洋高壓逐漸西伸，天氣更加穩定，逐漸感受偏熱，各地為多雲到晴。6月14日今天的天氣，氣象署指出，鋒面移動到北部海面，再加上西南風影響，各地天氣不穩定，西半部及宜蘭地區容易有陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨，尤其中南部地區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，午後北部及宜蘭地區也可能有局部大雨，請留意積淹水現象。溫度方面，夜晚及清晨各地低溫約24到26度，白天西半部及宜蘭高溫約26至29度，花東30到33度，尤其臺東局部地區有焚風發生的機率，可能有局部36度左右高溫，請適時補充水分。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部環境部提及，14日鋒面位於臺灣北部海面及西南風影響，環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。下周一鋒面位於臺灣北部海面，鋒面前緣西南風偏強影響，各地天氣不穩定，降雨機率提高，尤其中南部地區雨勢較明顯，有陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，北部及宜蘭地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後並有局部大雨發生的機率，而花東地區也有局部短暫陣雨。下周二起天氣逐日好轉，下周二環境水氣仍多，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周三、下周四迎風面中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。