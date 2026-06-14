今（14）日鋒面接近北部海面，天氣不穩定，要留意雷雨及較劇烈天氣，尤其是中南部地區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，下周二起降雨漸緩，到了下周五端午節連假首日，太平洋高壓逐漸西伸，天氣更加穩定，逐漸感受偏熱，各地為多雲到晴。

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今天天氣：鋒面接近北部海面，留意雷雨及劇烈天氣

6月14日今天的天氣，氣象署指出，鋒面移動到北部海面，再加上西南風影響，各地天氣不穩定，西半部及宜蘭地區容易有陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨，尤其中南部地區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，午後北部及宜蘭地區也可能有局部大雨，請留意積淹水現象。

溫度方面，夜晚及清晨各地低溫約24到26度，白天西半部及宜蘭高溫約26至29度，花東30到33度，尤其臺東局部地區有焚風發生的機率，可能有局部36度左右高溫，請適時補充水分。

▲今日鋒面移動到北部海面，再加上西南風影響，各地天氣不穩定。（圖／中央氣象署提供）
▲今日鋒面移動到北部海面，再加上西南風影響，各地天氣不穩定。（圖／中央氣象署提供）
今天空氣品質

良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
普通：北部

環境部提及，14日鋒面位於臺灣北部海面及西南風影響，環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

明天天氣：週一留意局部明顯雨勢！仍有豪雨發生機會

下周一鋒面位於臺灣北部海面，鋒面前緣西南風偏強影響，各地天氣不穩定，降雨機率提高，尤其中南部地區雨勢較明顯，有陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，北部及宜蘭地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後並有局部大雨發生的機率，而花東地區也有局部短暫陣雨。

一周天氣：下週二起降雨漸緩，端午連假好熱

下周二起天氣逐日好轉，下周二環境水氣仍多，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周三、下周四迎風面中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...