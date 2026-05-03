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🟡7-ELEVEN

▲7-11門市至5月3日指定現煮飲品買2送2。（圖／業者提供、記者整理）

🟡全家便利商店

▲全家門市5月5日前大杯特濃美式／拿鐵2杯85元。（圖／業者提供）

▲全家大杯特濃拿鐵12杯510元，寄杯優惠至5月3日。（圖／業者提供）

🟡星巴克

▲星巴克買一送一5月4日周一uniopen卡友限定。（圖／記者蕭涵云攝）

🟡萊爾富

▲萊爾富APP寄杯買8送8。（圖／業者提供）

▲萊爾富大杯美式買30送30、拿鐵買30送25。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社5月3日當天限定，濃萃美式、濃萃拿鐵買2送3。（圖／美廉社提供）

🟡85度C

▲85度C周一5月4日舉辦咖啡分享日。（圖／業者提供）

🟡全聯福利中心

▲全聯「分批取」期間限定，兌領咖啡自備杯子現省8元。（圖／業者提供）

🟡路易莎咖啡

▲路易莎5月至6月限定販售，哥倫比亞克菈菈莊園藍莓蜜處理，優惠價130元。（圖／業者提供）

連假尾聲不憂鬱，今（3）日限定一天咖啡「買2送3」！7-11大杯精品咖啡買7送7到今天，補充杯數別錯過；星巴克買一送一uniopen卡友周一獨享。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（5月3日至5月9日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾大杯特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）◾大杯特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.5折（原價85元、特價47元）◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.8折（原價75元、特價43元）◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶51杯2100元，5.5折（原價75元、特價41元）◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶51杯1400元，6.1折（原價45元、特價27元）◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）◾風味飲系列指定熱飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）活動品項：好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵◾大杯單品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）◾大杯單品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾特大杯拿鐵買2送2，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾甘蔗青茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）◾特大杯柳丁橙柚綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯特濃美式14杯510元，6.6折（原價55元、特價36元）◾大杯特濃拿鐵12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）◾Le't Tea 65元系列12杯510元，6.7折（原價65元、特價43元）星巴克買一送一uniopen卡友獨享！，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料。◾大杯重乳拿鐵買8送8，5折（原價65元、特價33元）◾大杯蜂蜜美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）◾大杯蜂蜜拿鐵買8送8，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買8送8，5折（原價70元、特價35元）◾四季春茶／紅玉紅茶買8送8，5折（原價45元、特價23元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯濃萃美式買2送3，4折（原價50元、特價20元）◾大杯濃萃拿鐵買2送3，4折（原價60元、特價24元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元），大杯美式原價75元、平均每杯53元；大杯拿鐵原價100元、平均每杯65元。鉑金咖啡同步參與，中杯加25元、大杯加35元即可升級。全聯「分批取」至5月7日前，兌領咖啡自帶杯子現折8元，若以精品美式6杯144元來換算，等於平均單杯最低美式16元，相當於是3折價。◾精品美式6杯144元，5.3折（原價45元、特價24元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。憑黑卡點數5點換全系列任一飲品9折。5月至6月限定販售，哥倫比亞克菈菈莊園藍莓蜜處理，每杯定價170元、優惠價130元，咖啡豆半磅800元（會員價600元），海拔1500m、品種Catillo、淺焙，風味：釋迦、藍莓、葡萄、桑椹果醬。