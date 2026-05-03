周日台灣各地大多為多雲到晴，晚起鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼，開工日（4日）全台有雨，台中以北雨勢最大，下周二雖鋒面減弱，不過華南雲雨區影響，各地還是有大範圍降雨，天氣不穩定，下周三、下周四天氣才會穩定，下周六又有一波鋒面來襲。

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今天天氣：多雲到晴天氣偏熱！晚起鋒面通過轉陣雨或雷雨

5月3日今天的天氣，氣象署指出，白天各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後雷陣雨的區域稍增，北部、宜蘭地區及各地山區有局部短暫雷陣雨的機率；明晚起鋒面接近並通過，中部以北及宜蘭地區轉為有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，白天各地偏熱，基隆、宜蘭及花蓮高溫約29至31度，西半部及臺東高溫約32至34度，臺東有局部焚風發生的機率，南部近山區及臺東有局部高溫達36度以上的可能，中午前後紫外線指數偏強，容易達過量或危險等級，請注意防曬並多補充水分，各地低溫約22至25度。

▲周日晚起鋒面接近並通過，中部以北及宜蘭地區轉為有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）
▲周日晚起鋒面接近並通過，中部以北及宜蘭地區轉為有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）
今天空氣品質
良好：宜蘭及花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖

環境部提及，3日環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天天氣：開工日鋒面通過！台中以北雨勢最大

周一開工日鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼；中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

一周天氣：兩波鋒面影響　週三至週五天氣較穩定

下周二東北季風稍減弱及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣稍涼；西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。下周三起起氣溫回升，周三、周四東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。

下周五鋒面接近，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下周六鋒面通過及東北季風稍增強，中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區為多雲，午後南部山區有局部短暫雷陣雨。

▲下周二東北季風稍減弱及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣稍涼。（圖／中央氣象署提供）
▲下周二東北季風稍減弱及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣稍涼。（圖／中央氣象署提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...