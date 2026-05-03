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麥當勞《機動戰士鋼彈》公仔開賣搶爆！初代情懷紅回日本

▲台灣麥當勞聯名日本《機動戰士鋼彈》掀起話題。（圖／麥當勞提供）

麥當勞「機動戰士鋼彈公仔」開賣資訊

▲麥當勞鋼彈公仔在日本Mercari炒價飆出日幣6600円。（圖／翻攝自Mercari官網）

麥當勞：鋼彈公仔日本炒價6600円！台灣馬克杯未開賣：網路已買得到

▲麥當勞機動戰士鋼彈馬克杯尚未開賣，網路上已賣得到。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

▲台灣麥當勞獨家「鋼彈雙機體馬克杯組」5月6日才開賣。（圖／麥當勞提供）

麥當勞「鋼彈雙機體馬克杯組」開賣資訊

鋼彈雙機體馬克杯組」一組，單購價550元

清心福全：奧樂雞聯名第二波！手寫黑白紙杯、小卡盲包開搶

▲清心福全奧樂雞聯名第二波，開喝手寫黑白紙杯，小卡盲包將開搶。（圖／清心福全提供）

台灣麥當勞重磅聯名日本傳奇動漫IP《機動戰士鋼彈》，開賣不到一周，《NOWNEWS今日新聞》記者發現，台灣限定的初代公仔RX-78-2 Gundam（M Striker突擊版／M Blade暗影版），已可在日本網路二手交易平台「Mercari」買得到，最貴賣場一組炒價日幣6600円（相當於新台幣1329元），台灣蝦皮購物也喊價1200元；甚至5月6日才販售的「鋼彈雙機體馬克杯組」，還未正式開賣就能透過網路下訂單。台灣麥當勞與日本傳奇動漫IP《機動戰士鋼彈》展開首度聯名，掀起動漫迷熱血沸騰！雖然中國、香港市場都早已推出過相關周邊商品，但台灣主打「初代鋼彈」RX-78-2 Gundam公仔（M Striker突擊版／M Blade暗影版），連同聯名限定包裝，包括外帶紙袋、冷飲杯、漢堡包裝紙、分享盒等，都換上麥當勞與《機動戰士鋼彈》聯名專屬設計，掀起骨灰粉念舊情懷。開賣時間：4月29日上午10:30起（或售完為止）開賣地點：麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用）。收藏買法：1、（不包含鋼彈聯名特餐）。2、（共兩款，可挑款），單層319元起、雙層359元起。注意事項：可挑款，每套餐限購1只，每人單筆消費限購6個，不限款式。台灣麥當勞聯名日本《機動戰士鋼彈》首波推出2款公仔，才開賣不到一周，《NOWNEWS今日新聞》記者便發現，台灣限定的初代公仔RX-78-2 Gundam（M Striker突擊版／M Blade暗影版），；甚至5月6日才販售的「鋼彈雙機體馬克杯組」，還未正式開賣就能透過網路下訂單，現在標價來到1080元。台灣麥當勞《機動戰士鋼彈》獨家打造雙陣營概念設計的「鋼彈雙機體馬克杯組」，正面設計有機體面部經典造型、並採用立體浮雕設計，背面則呈現機體身體細節，融入最經典RX-78-2鋼彈的白杯、及夏亞專用薩克的黑杯，採一組兩杯販售。開賣時間：5月6日 上午10:30起（或售完為止）。開賣地點：餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用）。收藏買法：（不包含鋼彈聯名特餐）。注意事項：每套餐限購1組，每人每筆消費限購4組。清心福全聯名台灣原創IP奧樂雞，第二波推出手寫黑白社畜語錄紙杯9款，寫實職場辛酸讓人笑著笑著就哭了！5月8日起，單筆消費滿200元，可獲得「小卡盲包」隨機抽送1張、滿400元贈送2張（以此類推，全套共9款圖樣，數量有限、送完為止）。