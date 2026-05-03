5月繼續喝「星巴克買一送一」！免等優惠活動，現領「飲料好友分享券2張」咖啡優惠推薦，星巴克表示，2026會員制度「星禮程 Starbucks Rewards」十週年，歡慶會員數突破400萬人送好康。85度C表示，5月4日「咖啡分享日」，大杯咖啡系列「第二杯30元」，買寄杯卡10杯最高現省375元。

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星巴克：現領「買一送一」好友分享券2張！咖啡優惠推薦

星巴克表示，星禮程十週年會員回饋活動，4月20日至5月20日，十刻同享推薦任務，星禮程會員成功推薦好友加入會員、並完成綁定星巴克LINE官方帳號，即可獲贈10顆星（可累計）；被推薦人可獲得大杯(含)以上飲料好友分享券2張

好友分享券效期為獲得日+7天，憑券至星巴克門市，單筆購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，並限當場一次領取。

優惠品項依各門市現貨為準，售完為止；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點及星送禮服務，及機場管制區內門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

提醒大家，建議全程於LINE內建瀏覽器完成活動，過程中因切換瀏覽器或中斷操作，系統無法追蹤可能影響獲獎權益；每帳號成功推薦獎勵最多10人；被推薦人為從未綁定星巴克LINE官方帳號者，每帳號限贈被推薦獎勵乙次，以系統判斷為準；推薦人Bonus Star將於成功推薦後之48小時內生效，顧客可自行登入星巴克網站或APP查詢。

▲「星巴克買一送一」現領好友分享券2張！5月咖啡優惠推薦。（圖／翻攝自星巴克官網）
▲「星巴克買一送一」現領好友分享券2張！5月咖啡優惠推薦。（圖／翻攝自星巴克官網）
85度C：5/4大杯咖啡「第二杯30元」！寄杯卡10杯最高現省375元

85度C表示，5月4日「咖啡分享日」推出大杯咖啡系列「第二杯30元」咖啡優惠！「拿鐵咖啡」2杯特價130元（原價200元）、平均單杯65元；選擇「美式咖啡」更便宜，平均每杯52.5元；話題新品「苦瓜爆檸咖啡」2杯特價120元（原價180元）、「椪柑冰美式」2杯特價115元（原價170元）。

最便宜85度C咖啡買法推薦！優惠現場每人現購現取3組（6杯），最多省下225元；選擇購買寄杯卡，可享10杯最高省375元咖啡優惠。

提醒大家，限同品項、不限冰熱，優惠僅在門市現場購買；詳細寄杯方案依各門市公告為主；外送與電話預訂無此優惠。

▲5月4日85度C大杯咖啡「第二杯30元」！寄杯卡10杯最高現省375元咖啡優惠。（圖／85度C提供）
▲5月4日85度C大杯咖啡「第二杯30元」！寄杯卡10杯最高現省375元咖啡優惠。（圖／85度C提供）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...