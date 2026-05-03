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波士頓塞爾提克隊在今（3）日迎來與費城76人隊一戰定生死的東區季後賽首輪第七戰（G7）。然而在賽前的關鍵時刻，塞爾提克隊卻傳出驚天噩耗，當家超級巨星塔圖姆（Jayson Tatum）因左膝不適與僵硬，確定缺席這場關乎賽季命運的生死戰。塞爾提克隊主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）在賽前記者會上證實了這項消息。馬茲拉表示：「塔圖姆今天來到球場時感到膝蓋不適，經過醫療團隊和我共同評估後，決定不讓他上場。他的膝蓋後方出現僵硬症狀，目前被列入每日觀察名單。」事實上，塔圖姆在週四的第六戰中便已出現不適徵兆，當時他在場邊不斷跳躍、小跑試圖緩解左腿的不適。他在該場比賽出戰了將近38分鐘，最終拿下17分、11籃板，塞爾提克隊以93比106不敵76人隊。雖然當時球隊表示若有需要塔圖姆仍可上場，但今日傷勢顯然惡化到無法讓他出戰這場關鍵戰役。塔圖姆曾在2025年5月12日遭遇右腳阿基里斯腱斷裂的重傷，並於2026年3月6日傷癒復出。他在首輪對陣76人隊的系列賽中表現搶眼，場均繳出23.8分、10.7籃板與6.8助攻，但密集的出賽時間（場均37.8分鐘）無疑對他的身體造成了極大負擔，這也可能是導致他健康側的左膝出現代償性受傷的主因。塔圖姆在G7的缺陣，對於正在等待當家控衛哈利伯頓重返球場的印第安那溜馬隊而言，無疑是一記深刻的警示。知名籃球分析師高登（Alex Golden）指出，哈利伯頓在遭遇阿基里斯腱撕裂重傷後，預計將獲得長達16個月的復原時間，這比塔圖姆當初復出的10個月時間表更為充裕。然而，塔圖姆的受傷提醒了溜馬隊，重傷過後的「代償性運動傷害」才是最難防範的隱形殺手。前NBA名將畢普斯（Chauncey Billups）曾對媒體透露，從阿基里斯腱重傷中復原最艱難的部分，往往不是受傷的那隻腳，而是隨之而來的「另一隻腳代償性受傷」。為了避免哈利伯頓重蹈覆轍，溜馬隊總經理布坎南（Chad Buchanan）與主帥卡萊爾（Rick Carlisle）已達成共識，對於哈利伯頓的復出工作量管理將抱持最高規格的謹慎態度。隨著塔圖姆在G7確定無法上場，塞爾提克隊的進攻重任將全數落在二當家布朗（Jaylen Brown）身上。雖然塔圖姆缺陣，但綠衫軍在本季塔圖姆缺席大部分例行賽的情況下，依然靠著布朗與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的發揮，繳出56勝26敗、東區第二的優異戰績。塞爾提克隊今日將試圖複製例行賽的團隊球風，加快進攻節奏並強化禁區單打。但面對虎視眈眈、正等待在東區準決賽交手的紐約尼克隊，這場沒有塔圖姆的搶七大戰，無疑是綠衫軍本季最嚴峻的考驗。