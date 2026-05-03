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2026第一季汽車賣破9萬6000台！國產CC仍是王者、特斯拉衝第三

冠軍依舊是由「Toyota Corolla Cross」拿下，第一季掛牌10610台；第二名則是進口神車Toyota RAV4，賣出5681輛；季軍則是由特斯拉Model Y則是以4549輛的成績拿下。

▲Toyota的「Corolla Cross」持續在維持銷售熱度，2026第一季銷售冠軍依舊穩妥，也是唯一賣破萬輛的車款。（圖/Toyota官網）

台灣房車市場衰退「Altis、Vios」都退位！排行榜遭休旅車霸榜

在第一季的熱銷車款排行榜中，僅存的房車只剩下「Toyota Corolla Altis」，其他入榜的車款全部都是休旅車

另外一台過去也是國民轎車首選的Vios更不用說，因為車款改版遲遲等不到，不論是2025年的年度銷售、2026年第一季的銷售排行榜，前十名都已經看不見這台昔日熱門的小型房車。

▲台灣房車市場衰退，現在不少人購車首選從轎車轉為「休旅車型」，Toyota過去熱銷的Vios、Altis等房車車款排名都在後退。（圖/Toyota官網）

2026最強2台神車崛起賣翻！Toyota罕見單月失去銷售冠軍

單月還是賣出3565輛，打下Toyota國產神車Corolla Cross、進口神車RAV4，驚人的爆發力衝擊Toyota長年霸榜的單月銷售冠軍寶座。

▲特斯拉Model Y在最新3月成績，甚至登頂汽車市場銷售排行冠軍，打下Toyota國產神車Corolla Cross、進口神車RAV4，第一季銷售成績則是排名第三，爆發力相當驚人。（圖/特斯拉官網）

Model Y爆發力是否能打下長期霸榜進口車市的王者RAV4、Ford Territory又會帶給國產車市有多少影響，就讓我們繼續看下去！