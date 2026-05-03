台灣機車多，汽車也同樣不少！2026年第一季汽車市場成績單揭曉，一共賣出超過9萬6000台。其中最大的亮點，莫過於這一季終於出現前段班排名的異動，特斯拉（Tesla）憑藉「Model Y」衝上第三名、Ford則是靠「Territory」車系也殺上第四名，另外前十名銷售車輛有9台都被休旅車包辦，顯示汽車市場選購房車的買氣已經逐漸下降，過去Toyota主打的國民房車系列包括Yaris、Vios排名都已經正在逐漸往後倒退。
2026第一季汽車賣破9萬6000台！國產CC仍是王者、特斯拉衝第三
根據《地球黃金線》報導，台灣汽車第一季銷售成績出爐，一共掛牌9萬6434輛的成績，雖然比去年同期少了約3400台，但買氣還是維持在一定的水準，主因就是美製車零關稅議題仍然還在等正式決策，市場還是保有觀望的氣氛。
其中熱門車款銷售，冠軍依舊是由「Toyota Corolla Cross」拿下，第一季掛牌10610台；第二名則是進口神車Toyota RAV4，賣出5681輛；季軍則是由特斯拉Model Y則是以4549輛的成績拿下。至於第四名至第十名，依序為「Ford Territory（3428輛）」、「Lexus NX（3268輛）」、「TOYOTA YARIS Cross（2954輛）」、「Honda HR-V（2840輛）」、 「Honda CR-V（2543輛）」、「TOYOTA Corolla Altis（1888輛）」、「Lexus RX（1529輛）」。
台灣房車市場衰退「Altis、Vios」都退位！排行榜遭休旅車霸榜
值得注意的是，在第一季的熱銷車款排行榜中，僅存的房車只剩下「Toyota Corolla Altis」，其他入榜的車款全部都是休旅車，而以Altis來說，2025年的年度銷售排行扣掉商用車還有第6名的位置，結果2026年第一季直線下滑到第9名的位置。
另外一台過去也是國民轎車首選的Vios更不用說，因為車款改版遲遲等不到，不論是2025年的年度銷售、2026年第一季的銷售排行榜，前十名都已經看不見這台昔日熱門的小型房車。種種銷售成績都說明，台灣人現在購車都以空間靈活度高、坐姿舒適、多元用途的休旅車為首選，這種單一性質的四門房車熱度也已經回不到以往。
2026最強2台神車崛起賣翻！Toyota罕見單月失去銷售冠軍
除了從排行榜看出台灣房車市場的危機之外，在2026年第一季最大亮點就是特斯拉「Model Y」、「Ford Territory」這兩台車，直接空降排行榜季軍及殿軍。在近幾年電動汽車出現翻轉情況，特斯拉聲勢在台灣直線上升帶動銷售熱度，以Model Y來看，在最新3月成績，甚至登頂汽車市場銷售排行冠軍，縱使一台車190萬元，單月還是賣出3565輛，打下Toyota國產神車Corolla Cross、進口神車RAV4，驚人的爆發力衝擊Toyota長年霸榜的單月銷售冠軍寶座。
另外Ford Territory定位在中型家庭SUV，從上市之後穩扎穩打，主打一個配備給好給滿「加量不加價的高CP值」，同樣價格、同級距的車款性能都輸給Ford Territory，許多想買休旅車的車主都被燒到，進而讓Ford Territory在第一季斬獲第四名的銷售成績。只能說，第一季銷售成績還不能代表年度，Model Y爆發力是否能打下長期霸榜進口車市的王者RAV4、Ford Territory又會帶給國產車市有多少影響，就讓我們繼續看下去！
資料來源：《地球黃金線》、《U-Car》、Toyota官網、特斯拉官網、Ford官網
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根據《地球黃金線》報導，台灣汽車第一季銷售成績出爐，一共掛牌9萬6434輛的成績，雖然比去年同期少了約3400台，但買氣還是維持在一定的水準，主因就是美製車零關稅議題仍然還在等正式決策，市場還是保有觀望的氣氛。
其中熱門車款銷售，冠軍依舊是由「Toyota Corolla Cross」拿下，第一季掛牌10610台；第二名則是進口神車Toyota RAV4，賣出5681輛；季軍則是由特斯拉Model Y則是以4549輛的成績拿下。至於第四名至第十名，依序為「Ford Territory（3428輛）」、「Lexus NX（3268輛）」、「TOYOTA YARIS Cross（2954輛）」、「Honda HR-V（2840輛）」、 「Honda CR-V（2543輛）」、「TOYOTA Corolla Altis（1888輛）」、「Lexus RX（1529輛）」。
值得注意的是，在第一季的熱銷車款排行榜中，僅存的房車只剩下「Toyota Corolla Altis」，其他入榜的車款全部都是休旅車，而以Altis來說，2025年的年度銷售排行扣掉商用車還有第6名的位置，結果2026年第一季直線下滑到第9名的位置。
另外一台過去也是國民轎車首選的Vios更不用說，因為車款改版遲遲等不到，不論是2025年的年度銷售、2026年第一季的銷售排行榜，前十名都已經看不見這台昔日熱門的小型房車。種種銷售成績都說明，台灣人現在購車都以空間靈活度高、坐姿舒適、多元用途的休旅車為首選，這種單一性質的四門房車熱度也已經回不到以往。
除了從排行榜看出台灣房車市場的危機之外，在2026年第一季最大亮點就是特斯拉「Model Y」、「Ford Territory」這兩台車，直接空降排行榜季軍及殿軍。在近幾年電動汽車出現翻轉情況，特斯拉聲勢在台灣直線上升帶動銷售熱度，以Model Y來看，在最新3月成績，甚至登頂汽車市場銷售排行冠軍，縱使一台車190萬元，單月還是賣出3565輛，打下Toyota國產神車Corolla Cross、進口神車RAV4，驚人的爆發力衝擊Toyota長年霸榜的單月銷售冠軍寶座。