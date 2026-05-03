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▲關島至菲律賓外海有新颱風生成機會，路徑則隨高壓邊緣往西移動，一路逼近菲律賓。（圖／賈新興提供）

5月開始颱風逐漸進入活躍期，氣象專家林得恩表示，今（3）日清晨，多國氣象模式都模擬，周四、周五（5月7日至5月8日）前後，關島附近將有新的熱帶擾動生成訊號，並有機會再增強為颱風，預估路徑則是一路往西，接近菲律賓東方，直接影響台灣的機率則是「低於10至15%。」台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說明，歐洲模式、美國模式、AI模式預測，周四前後在關島至菲律賓外海一帶是明顯的「低壓區」，將會有熱帶系統發展的趨勢，有機會增強為颱風，路徑則隨高壓邊緣往西移動，一路逼近菲律賓。林得恩說明，今年到目前為止，西北太平洋、南海海域颱風發生的個數只有4個，分別是「洛鞍、西望洋、鸚鵡、辛樂克」；然而1958年至2024年，共67年統計中，5月颱風共有70個，是4月的1.48倍，顯示颱風正要進入活躍期。林得恩提及，過去發生過的5月颱，有像2020年的黃蜂颱風、2023年的瑪娃颱風等對台灣造成影響案例。5月之後，發生個數後續都有逐月再快速遞增的趨勢，顯見環境條件也正在調整變動中，應持續追蹤關注。