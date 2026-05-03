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報稅都忽略房貸利息！高於標準扣除額記得手動填入

▲5月是綜合所得稅開始申報的日子，許多人也開始查看要繳交多少稅金。（圖／記者葉政勳攝）

▲手機報稅步驟一圖看。（圖／財政部提供）

如何手動填入扣除額？步驟一次看

5月是綜合所得稅開始申報的日子，許多人也開始查看要繳交多少稅金。不過，就有民眾發現用手機報稅時，發現「房貸利息」項目沒有自動帶入扣除額，經過手動填寫之後，又多省下3萬元，讓他忍不住發文提醒大家，避免錯失原本能大幅節稅的機會！一名網友在Threads發文指出，在報稅時意外發現「房貸利息」不會被自動帶入扣除額，經手動填入後，稅額直接減少3萬多元，驚喜直呼「已知用火，但是很珍貴的火！」貼文也吸引超過6千多人按讚，更引出不少過來人認證，「前幾年都忘記填入，損失慘重」、「沒有自動帶入+1」、「我也沒自動帶入房貸利息，要自己申請利息單。但銀行說他們都有上傳」、「一定要手動修改！」財政部曾提醒，若要申報自用住宅購屋借款利息，於「確認稅額」頁面點選，進入編輯畫面後，在欄位按下，並匯入相關資料。但過來人也提醒，只有購置房屋的1類利息才有計入，且會扣除你銀行領的存款息後，再加計其他列舉扣除，所有項目加總要超過標準扣除額，才會比自動帶入更划算。其他如醫療收據、捐贈（捐款、政治捐款）、人身保險費等，要備妥收據上傳，填入金額才可以抵收入減稅。