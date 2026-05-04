我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士總教練科爾（Steve Kerr）與球隊合約已到期，最新消息指出雙方有望達成續約共識，繼續執掌兵符。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今夏的補強之路尚未正式展開，內部卻先傳出不和聲音。根據《NBC體育》記者普爾（Monte Poole）爆料，勇士管理層在與合約到期的總教練科爾（Steve Kerr）談判時，除了要求戰術必須更具靈活性以配合年輕球員外，竟還要求科爾必須對包含柯瑞（Stephen Curry）在內的所有球員強化「問責制」，這項被視為針對隊魂的舉動，正讓金州王朝面臨分崩離析的風險。普爾在報導中指出，球團希望科爾在續約後能展現更強硬的領導風格，要求所有球員為場上表現負責，其中特別點名了柯瑞與格林（Draymond Green）。雖然格林近年來的場上爭議確實需要約束，但針對已經38歲、且在聯盟中以極高專業素養著稱的柯瑞提出此要求，被外界視為極度不尊重。雖然柯瑞在場上有時會出現離譜失誤，但考慮到全隊進攻核心皆繫於他一身，這種代價在多數巨星身上屢見不鮮。球團此時要求教練對柯瑞「嚴加看管」，無疑是在挑戰這位兩屆MVP的耐心。原本在附加賽出局後，柯瑞曾表達有意在今夏簽下為期兩年的延長合約，但這一切的前提建立在球隊整體的穩定與對他的信任上。如果科爾最終因為無法達成球團這些「無理要求」而離職，或是柯瑞感受到管理層對他的評價轉向負面，這位2022年FMVP極大機率會重新考慮自己的未來。若勇士無法在今夏成功綁定柯瑞，隨著下個賽季的進行，柯瑞將進入合約最後一年。屆時關於「柯瑞人生」的轉隊流言恐將滿天飛，讓灣區陷入前所未有的焦慮中。對於勇士而言，如何安撫這位史上最強射手的情緒，並在續約科爾與尊重球星之間取得平衡，將是休賽季最重要的課題。