中信兄弟開季至今7勝16敗1和，距離首位已達8.5場勝差，雖然開季僅第1個月，後續戰局仍有翻盤空間，但Threads近期已經有不少象迷發文提問，「如果拿到狀元籤該選誰？」，意外掀起不少討論，其中最多人選擇中華隊當家鐵捕林家正，希望他回歸協助投手群成長，目前效力韓職投出王牌身手的王彥程也有不少人支持，此外也有人眼見近期打擊不振，更希望透過選秀挑選野手，正反兩派意見吵翻天。
剛開季象迷就討論狀元籤該選誰？林家正最多人支持
中信兄弟開季至今投打表現不佳，球迷檢討聲浪從教練到球員、管理層，近期眼見戰績仍未有起色，最新話題聚焦在狀元籤該如何選擇上。其中幾位人選進入討論中，包含曾鬆口不排斥回中職的林家正、韓職投出王牌身手、卻領著10萬美元低薪的王彥程討論度最高，另外平鎮高中蔡辰瀧、穀保家商張乙安2位高中大物也有人支持。
現年28歲的林家正，休賽季打完經典賽後，宣布與日職日本火腿隊簽下正式合約，開季從二軍出發，至今出賽14場比賽，合計23打數中出現3安打，打擊率1成30、1分打點，吞下7K、獲得3次保送，上壘率2成31。
王彥程旅韓投出王牌身手 明年身價恐大漲
王彥程方面，去年底離開待了6年的日職樂天金鷲，以亞洲外援身分轉戰韓國職棒，雖領著10萬美元低薪，至今成績卻相當亮眼，出賽7場都投滿5局，累積2勝2敗、防禦率2.37，昨日出賽已被轉播單位稱作韓華鷹王牌，若能維持成績到季末，明年身價恐怕會大漲。
關於林家正、王彥程這兩位主要人選，球迷也掀起不少討論，「除非你能把他（林家正）當第二個福來喜看，否則選他價值沒那麼高」、「可是家正打擊不行啊」、「在中職他打擊夠用了啦重點是他的守備」、「要選也是王彥程優先」、「王彥程如果回來，我象簽得下來吧」
黃衫軍上一支狀元籤是12年前 選進旅日歸國的鄭凱文
實際上，中信兄弟作為近代連年穩居A段班球隊，隊史上一次拿到狀元籤，已經要追溯至12年前的2014年，該年他們首輪第一順位選進旅日歸國的鄭凱文，至今為黃衫軍貢獻多達374場出賽、一共吃下1135.2局，是隊史近代最具代表性的本土投手。
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中信兄弟開季至今投打表現不佳，球迷檢討聲浪從教練到球員、管理層，近期眼見戰績仍未有起色，最新話題聚焦在狀元籤該如何選擇上。其中幾位人選進入討論中，包含曾鬆口不排斥回中職的林家正、韓職投出王牌身手、卻領著10萬美元低薪的王彥程討論度最高，另外平鎮高中蔡辰瀧、穀保家商張乙安2位高中大物也有人支持。
現年28歲的林家正，休賽季打完經典賽後，宣布與日職日本火腿隊簽下正式合約，開季從二軍出發，至今出賽14場比賽，合計23打數中出現3安打，打擊率1成30、1分打點，吞下7K、獲得3次保送，上壘率2成31。
王彥程旅韓投出王牌身手 明年身價恐大漲
王彥程方面，去年底離開待了6年的日職樂天金鷲，以亞洲外援身分轉戰韓國職棒，雖領著10萬美元低薪，至今成績卻相當亮眼，出賽7場都投滿5局，累積2勝2敗、防禦率2.37，昨日出賽已被轉播單位稱作韓華鷹王牌，若能維持成績到季末，明年身價恐怕會大漲。
關於林家正、王彥程這兩位主要人選，球迷也掀起不少討論，「除非你能把他（林家正）當第二個福來喜看，否則選他價值沒那麼高」、「可是家正打擊不行啊」、「在中職他打擊夠用了啦重點是他的守備」、「要選也是王彥程優先」、「王彥程如果回來，我象簽得下來吧」
黃衫軍上一支狀元籤是12年前 選進旅日歸國的鄭凱文
實際上，中信兄弟作為近代連年穩居A段班球隊，隊史上一次拿到狀元籤，已經要追溯至12年前的2014年，該年他們首輪第一順位選進旅日歸國的鄭凱文，至今為黃衫軍貢獻多達374場出賽、一共吃下1135.2局，是隊史近代最具代表性的本土投手。