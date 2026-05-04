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▲效力韓華鷹的旅韓好手王彥程，目前出賽7場都投滿5局，防禦率僅2.37，若維持此成績到季末，明年身價恐怕會大漲。（圖／取自韓華鷹官方IG）

▲鄭凱文是中信兄弟隊史最近一位的選秀狀元，12年生涯為黃衫軍貢獻374場出賽、累積破1000局投球，是兄弟近代最具代表性的本土投手。（圖／記者葉政勳攝）

中信兄弟開季至今7勝16敗1和，距離首位已達8.5場勝差，雖然開季僅第1個月，後續戰局仍有翻盤空間，但Threads近期已經有不少象迷發文提問，「如果拿到狀元籤該選誰？」，意外掀起不少討論，，此外也有人眼見近期打擊不振，更希望透過選秀挑選野手，正反兩派意見吵翻天。中信兄弟開季至今投打表現不佳，球迷檢討聲浪從教練到球員、管理層，近期眼見戰績仍未有起色，最新話題聚焦在狀元籤該如何選擇上。其中幾位人選進入討論中，包含曾鬆口不排斥回中職的林家正、韓職投出王牌身手、卻領著10萬美元低薪的王彥程討論度最高，另外平鎮高中蔡辰瀧、穀保家商張乙安2位高中大物也有人支持。現年28歲的林家正，休賽季打完經典賽後，宣布與日職日本火腿隊簽下正式合約，開季從二軍出發，至今出賽14場比賽，合計23打數中出現3安打，打擊率1成30、1分打點，吞下7K、獲得3次保送，上壘率2成31。王彥程方面，去年底離開待了6年的日職樂天金鷲，以亞洲外援身分轉戰韓國職棒，雖領著10萬美元低薪，至今成績卻相當亮眼，出賽7場都投滿5局，累積2勝2敗、防禦率2.37，昨日出賽已被轉播單位稱作韓華鷹王牌，若能維持成績到季末，明年身價恐怕會大漲。關於林家正、王彥程這兩位主要人選，球迷也掀起不少討論，實際上，中信兄弟作為近代連年穩居A段班球隊，隊史上一次拿到狀元籤，已經要追溯至12年前的2014年，該年他們首輪第一順位選進旅日歸國的鄭凱文，至今為黃衫軍貢獻多達374場出賽、一共吃下1135.2局，是隊史近代最具代表性的本土投手。