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▲「郵差」馬龍（Karl Malone）與搭檔史塔克頓（John Stockton）攜手出賽季後賽無數場次，卻兩度在總決賽不敵麥可喬丹（Michael Jordan）帶領的公牛隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲塞爾提克38歲老將「活佛」霍福德（Al Horford），總算在打滾賽場17年之後，拿下個人生涯首冠。（圖／美聯社／達志影像）

NBA歷史長河中，有些球員的名字早已鐫刻在傳奇殿堂，卻始終缺了一枚冠軍戒指。他們在季後賽揮灑汗水，場次之多甚至超越許多冠軍成員，卻始終在終點線前與榮耀擦身而過。這份「無冠季後賽出賽場數」排行榜，寫滿了才華與命運的悲歌，其中「郵差」馬龍（Karl Malone）共出賽193場季後賽，高居歷史無冠球員之首。馬龍與最佳搭檔史塔克頓（John Stockton，182場）聯手統治西區多年，兩度殺入總決賽（1997、1998年），卻接連撞上如日中天的麥可喬丹（Michael Jordan）。馬龍生涯得分高居史上第三，生涯末年轉投湖人籌組豪華陣容，卻仍功虧一簣，成為史上最強橫卻最遺憾的大前鋒。現役球員中，最受矚目的悲情代表莫過於哈登（James Harden，179場）。哈登曾於2018年率領火箭逼平巔峰勇士，卻因保羅傷退與第七戰的手感冰冷錯失良機。此後他輾轉多隊，奪冠之路依舊坎坷。而擁有「控衛之神」美譽的保羅，生涯僅在2021年踏入總決賽地板，卻在2比0領先下遭公鹿逆轉，至今投入騎士懷抱，仍然在為第一枚戒指奮鬥。巴克利（Charles Barkley，123場）在1993年奪得MVP並殺入總決賽，卻碰上場均41分的喬丹；尼克靈魂尤因（Patrick Ewing，139場）則是兩度闖關皆飲恨，先敗給歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon），後因傷錯過1999年奪冠契機。最命運多舛的當屬貝勒（Elgin Baylor，134場），他八度爭冠皆敗給塞爾蒂克王朝，更殘忍的是他在退休當季，湖人便奪得隊史冠軍。這份悲情名單在2024年出現了最溫暖的轉折。艾爾霍福德（Al Horford）在出賽整整186場季後賽後，終於在2024年隨波士頓塞爾提克奪冠，成功將自己從這份榜單除名。這不僅是個人的解脫，更給了哈登與威斯布魯克（Russell Westbrook，135場）等球員一絲希望：只要還在場上，故事就有可能翻盤。