雙北鬧鼠患，確診「漢他病毒」病例陸續出現，疫情是否升溫備受關注，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，漢他病毒早期幾乎與流感無異，卻可能在短短數小時內迅速引發肺水腫、休克，衛福部也警告，若伴隨肺部疾病，致死率高達35％至50％。
漢他病毒是什麼？
據三軍總醫院衛教，漢他病毒屬於布尼亞病毒科（family Bunyaviridae）相關的核糖核酸病毒，漢他病毒主要是2種急性傳染病的病原，一是「漢他病毒肺症候群」，二是「漢他病毒出血熱伴隨腎症候群」，前者流行於新大陸地區，後者則流行於東亞地區。
不碰老鼠也可能確診 漢他病毒症狀像感冒
三軍總醫院說明，漢他病毒通常不會因為直接接觸老鼠感染，漢他病毒主要藏在老鼠的唾液、尿液及糞便中，人類最常經由吸入被漢他病毒感染的微粒而感染到漢他病毒肺症候群，在台灣目前尚無人傳人的確切紀錄，直接人際傳播機率極低。
黃軒強調，感染漢他病毒後，初期症狀和感冒沒兩樣，但只要合併「發燒、愈來愈喘、意識變慢、血小板下降、肌肉痛異常劇烈、或有動物特殊環境接觸史」，甚至病況突然急轉直下，就不應再以普通感冒看待，要立即就醫。
漢他病毒主要的傳染途徑
◾呼吸道感染（最常見）： 吸入帶有病毒的鼠類分泌物（尿液、糞便、唾液）乾燥後飄散在空氣中的微粒。
◾接觸感染： 接觸被病毒污染的物體或空氣微粒後，再接觸口、鼻、眼。
◾咬傷感染： 被帶有病毒的老鼠直接咬傷。
漢他病毒肺症候群感染症狀
三軍總醫院提醒，症狀有可能在感染之後五天到三週之間出現。症狀幾乎包括發燒、疲倦及肌肉疼痛（通常在背部、肩膀及/或大腿）。其他早期的症狀包括頭痛、頭暈、畏寒及腹部不舒服（如嘔吐、反胃及/或腹瀉）。
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據三軍總醫院衛教，漢他病毒屬於布尼亞病毒科（family Bunyaviridae）相關的核糖核酸病毒，漢他病毒主要是2種急性傳染病的病原，一是「漢他病毒肺症候群」，二是「漢他病毒出血熱伴隨腎症候群」，前者流行於新大陸地區，後者則流行於東亞地區。
三軍總醫院說明，漢他病毒通常不會因為直接接觸老鼠感染，漢他病毒主要藏在老鼠的唾液、尿液及糞便中，人類最常經由吸入被漢他病毒感染的微粒而感染到漢他病毒肺症候群，在台灣目前尚無人傳人的確切紀錄，直接人際傳播機率極低。
黃軒強調，感染漢他病毒後，初期症狀和感冒沒兩樣，但只要合併「發燒、愈來愈喘、意識變慢、血小板下降、肌肉痛異常劇烈、或有動物特殊環境接觸史」，甚至病況突然急轉直下，就不應再以普通感冒看待，要立即就醫。
◾呼吸道感染（最常見）： 吸入帶有病毒的鼠類分泌物（尿液、糞便、唾液）乾燥後飄散在空氣中的微粒。
◾接觸感染： 接觸被病毒污染的物體或空氣微粒後，再接觸口、鼻、眼。
◾咬傷感染： 被帶有病毒的老鼠直接咬傷。
漢他病毒肺症候群感染症狀
三軍總醫院提醒，症狀有可能在感染之後五天到三週之間出現。症狀幾乎包括發燒、疲倦及肌肉疼痛（通常在背部、肩膀及/或大腿）。其他早期的症狀包括頭痛、頭暈、畏寒及腹部不舒服（如嘔吐、反胃及/或腹瀉）。