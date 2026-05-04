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總統賴清德近日出訪非洲友邦史瓦帝尼一度傳出遭親中國家阻擋，但他仍低調搭乘史國副總理專機成功抵達史瓦帝尼，並發文表示：「台灣不放棄走向國際」，引起國人熱議。對此，台北市議員徐弘庭昨（3）日表示，賴清德密訪史瓦帝尼，卻一抵達就敲鑼打鼓，這樣回來的方案有2種，包括可能可以飛去巴拉圭搭總統專機，但這樣就真的繞地球一圈了。徐弘庭昨上《週末大爆卦》表示，一個比較正確的操作應該是去了，回來，下機的時候再立刻開記者會，說過去2天做了一個外交突破，這樣。但是賴清德現在是一抵達就敲鑼打鼓，那接下來，他要怎麼回來？第一條路，還是一樣這台飛機，因為這台飛機不會被限制飛航警報區，因為是史瓦帝尼，所以可以通過，然後一樣由特使陪著他搭機回台灣。徐弘庭說，另外一種回台的方案就是從史瓦帝尼往南美洲飛，飛到巴拉圭，然後坐巴拉圭的總統專機一起回台灣，但是這樣也要坐十幾個小時，就真的繞地球一圈了！但是，賴總統是三軍統帥，為什麼要把自己曝於這種險地之中？現在還沒有回來，那接下來到底要用怎樣的方式坐回來？回過頭來看，賴清德這次去，讓他很是擔心。