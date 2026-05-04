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▲伍佰過去就飽受痛風、僵直性脊椎炎所苦，狀況嚴重時更難以行走。（圖／記者葉政勳攝）

▲范琪斐（左）帶著男友（右）與凱莉夫妻檔到北海道滑雪，兩人大方在鏡頭前親親放閃。（圖／凱莉IG@wang.kylie）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（4）日的娛樂新聞搶先看，韓星金秀賢遭指控與已故女星金賽綸有情感、財務糾紛，面臨輿論抨擊、廣告商求償，沉寂1年的他近日被人直擊面容憔悴、身形消瘦外出的身影，近況看起來很糟。58歲搖滾天王伍佰近日也被拍到痛風發作，外出吃力拄拐杖移動的照片。60歲資深媒體人范琪斐日前帶著交往1個月的男友和「百靈果凱莉」夫妻檔到北海道旅遊，期間大方放閃，在鏡頭前親親也不害羞，深陷熱戀期。金秀賢曾以《來自星星的你》、《淚之女王》走紅，卻因捲入金賽綸戀情爭議形象受重挫，不僅作品下架、代言全失，還面臨高額違約金。沉寂逾一年，近日被目擊現身首爾聖水洞，外貌消瘦憔悴。資深媒體人李鎮浩指出，他每月需負擔數千萬韓元開銷，壓力沉重，顯然這陣子承受極大的壓力，李鎮浩因此認為金秀賢如果做出極端選擇，也不意外。「搖滾天王」伍佰近日推出睽違多年的全新詩歌集《移動的樹都轉到我的背面》，於4月25日在台北誠品生活松菸店舉辦全台唯一簽書會。儘管現場氣氛熱烈，但不少眼尖歌迷發現，伍佰當天走路明顯一跛一跛，顯得有些吃力。據《鏡週刊》報導，早在4月中旬就有粉絲目擊伍佰拄著拐杖現身南京東路街頭，身旁還有多位工作人員攙扶。面對外界關心，經紀人老婆回應他是痛風舊疾發作。60歲資深媒體人范琪斐離婚近3年後，今年3月宣布透過交友軟體結識新對象，兩人感情迅速升溫。近日她更帶著交往僅1個月的男友，與好友「百靈果凱莉」夫妻檔前往日本北海道進行Double Date。旅途中范琪斐與新歡宛如連體嬰般形影不離，不僅在鏡頭前大方親吻，更被男友扛雪具的貼心舉動澈底征服，甜蜜氛圍讓凱莉也看傻，笑說他們是「熱戀組」。