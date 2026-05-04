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▲遺屬去年3月透握《橫豎研究所》採指控金秀賢（左）和未成年的金賽綸（右）交往。（圖／金秀賢IG@soohyun_k216、金賽綸IG@ron_sae）

韓國男星金秀賢自捲入已故女星金賽綸的感情與財務糾紛後，演藝事業全面停擺長達1年。昨（3）日，韓國資深媒體人、前記者李鎮浩公開金秀賢的最新近況，透露有朋友在首爾聖水洞目擊到他身形消瘦、面容極度憔悴的身影。由於金秀賢目前身陷多起違約金官司與名譽訴訟，李鎮浩形容，他每月光是呼吸就要支出數千萬韓元，承受龐大精神與經濟壓力，就算做出極端選擇也不意外李鎮浩昨日透過YouTube頻道透露，約4、5天前，有友人在聖水洞偶遇金秀賢。該友人形容，久未露面的金秀賢看起來疲憊不堪，與過往全盛時期意氣風發的模樣判若兩人。李鎮浩語重心長地表示，金秀賢目前就算只是呼吸，每個月也要支付數千萬韓元（約台幣20萬元以上）的開銷。李鎮浩直言，若他是一般資產僅10、20億韓元的演員，面對如此沈重的負擔，「就算做出極端選擇也不奇怪」。金秀賢目前的困境源於與已故女星金賽綸的遺屬糾紛。去年3月，金賽綸遺屬控訴金秀賢在其未成年時期祕戀6年，導致金秀賢形象重挫，遭16個代言品牌切割。目前已有3家廠商正式提告，求償58億韓元（約1.4億元台幣）；其中一案涉及28億韓元（約 6300 萬元台幣）的損害賠償。對此，金秀賢的代理律師全面否認「未成年交往」之說，僅承認兩人在2019年夏天至2020年秋天，也就是金賽綸成年後才短暫交往。所以律師認為金秀賢是被不實指控陷害，廣告代言方面不構成違約，拒絕支付賠償金，目前正展開法律攻防戰。除了廣告商的官司，金秀賢也針對爆料節目《橫豎研究所》採取強硬手段，以名譽毀損、誣告等罪名提出民刑事訴訟，並要求賠償120億韓元（約3億元台幣）。但李鎮浩指出，該案件長達1年4個月毫無進展，金秀賢在官司纏身且無收入的情況下，經濟壓力已逼近臨界點。