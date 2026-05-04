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▲伍佰深受痛風、僵直性脊椎炎所苦，但他仍熱愛音樂、敬業演出。（圖／伍佰臉書）

58歲「搖滾天王」伍佰近日似乎健康亮紅燈，被目擊拄著拐杖外出，走路一跛一跛的，引發大批歌迷憂心。對此，伍佰的妻子兼經紀人陳文珮證實，伍佰確實正受痛風舊疾復發所苦。而伍佰過去曾多次談到自己的病史，他說自己為了治腿，一度住進精神病院，痛起來時還曾開玩笑想把腿鋸斷，可見疾病有多折磨他。據《鏡週刊》報導，4月13日午後，伍佰被目擊出現在南京東路附近，拄著拐杖在人行道緩步移動，身邊還有工作人員陪伴，他走起路來感覺相當吃力。25日伍佰現身松菸的簽書會時，他雖放下拐杖，強打精神與歌迷交流，但走路還是一跛一跛的、神情憔悴，讓現場粉絲心疼。面對外界關心，經紀人僅簡短回應是痛風問題，沒再多言。事實上，伍佰受痛風折磨多年且始終無法治癒，發作時只能強忍關節劇痛，甚至曾開玩笑說痛到想把腿鋸斷。伍佰過去也透露，自己高中就有痛風症狀，高三開學第一天就因雙腿劇痛讓他無法行走，當時醫學診斷為類風濕關節炎，卻遍尋名醫都沒起色。最後，他竟然是在精神病院住院半年，腿疾才奇蹟般地好轉，讓他感嘆：「那家精神病院醫好我的腿，全醫院只有我一個不是精神病患。」除了痛風，伍佰也罹患僵直性脊椎炎，並曾兩度在工作時摔傷脊椎。儘管身體長年飽受肉體痛苦，伍佰依舊展現極高的敬業精神。他曾回憶在新加坡開唱時痛風發作，腳腫得像豬蹄，卻靠著狂喝大量運動飲料止痛，只為了讓歌迷聽得盡興。這些身體上的折磨，雖然影響了伍佰早年的情緒與狀態，卻也激發出強大的創作能量。近期推出的608頁全新詩集《移動的樹都轉到我的背面》便完整記錄了伍佰多年來的生命探索。私下的伍佰近年則透過游泳、滑冰來保養身體，即便步履蹣跚，在簽書會現場依然備妥專屬電風扇，堅持維持「走路有風」的搖滾姿態。