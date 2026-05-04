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台北市今年一月份傳出1起漢他病毒死亡案例，新北市也有1例漢他病毒感染，數量和過去4年同期相同，社群平台上Threads也出現大量疑似台北市老鼠的流竄影片。對此，台北市議員候選人李明璇昨（3）日怒批，老鼠問題被刻意政治操作，她朋友在高雄吃飯也看到老鼠逃竄，還看到一堆青鳥在洗「高雄只有松鼠，台北都是老鼠」，真的是笑鼠人了！看來選情危急時，不只青鳥會飛出來，連老鼠都會跑出來。針對近日Threads上出現大量宣稱台北市看到老鼠的影像，李明璇昨表示，最近忽然一堆青鳥在洗「老鼠文」，看來選情危急時，不只青鳥會飛出來，連老鼠都會跑出來，還伴隨著一堆低階鼠探，不但技巧拙劣，更是笑料百出，乳酪沒有太多，是腦弱有點太多。爆料啊，要講究證據的。從台北市的老鼠陳情案數據，再到滅鼠的預算，都能很好地證明，台北市的老鼠問題就是刻意的政治操作。李明璇接著表示，她朋友只是去吃個高雄婆婆冰，就看到老鼠在街上逃竄，原本他想PO上社群，但現在的環境令人擔心畫面被網軍拿去操作，甚至反過來栽贓成其他城市的問題。李明璇說，公共衛生問題，不應該被政治化，也不應該被掩蓋。這是高雄長期被漠視的鼠患問題，更不該拿來栽贓台北。李明璇痛批，除了側翼拿高雄的老鼠照片「南鼠北送」，讓人非常的「北宋」，目擊事件隨便搜尋更是不勝枚舉，料理鼠王會切豬肉、會製冰，還會關心客人用餐開不開心。不要看到沈伯洋可能一屍多命，就病急亂投醫，現在衛福部和高雄都被你們的鼠來寶弄得很尷尬呢！