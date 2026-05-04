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▲藍心湄時常分享與媽媽一起旅遊的照片，母女倆的好感情不言而喻。（圖／女人我最大FB）

母親節即將到來，許多人都已開始準備幫媽媽慶祝這偉大的日子。而在2日，60歲女星藍心湄也透過節目《女人我最大》FB，分享了與母親的故事，並罕見揭開了自己的身世，原來她的媽媽竟不是親生。藍心湄於影片中感謝媽媽在自己最叛逆的13、14歲收留了自己，感性告白媽媽：「我的世界只有妳！」直接看哭萬人，不少人也驚訝原來感情超好的兩人竟然不是親生母女。藍心湄在2日罕見透過節目《女人我最大》FB，分享了自己與母親的故事。她透露自己在最叛逆的13、14歲時，被大自己18歲、當時才31、32歲的媽媽收留，「那時候我正在不聽話的時候，然後她非常有耐心，管我非常非常嚴格，但是又不是她自己的小孩，所以她在出手當中就會有點彈性，我是這樣覺得啦，可是我又很皮…」藍心湄感性表示，自己現在可以有這樣的條件，都是因為媽媽，「我講的條件是說我腦筋動很快啊、好像很靈活啊、然後我體力很好、我身體很健康都是拜她所賜，因為她煮了一手好菜。」而最後，影片中放出多張藍心湄跟媽媽到處旅遊的合照，藍心湄也大方告白媽媽：「雖然妳現在走路比較不方便了，我還是要帶著妳全世界到處走。雖然我們看到了全世界，可是妳知道嗎？媽媽，我的世界只有妳，愛妳唷！」藍心湄對媽媽的真情告白，讓網友都非常感動，但不少人得知她們不是親生母女後，都感到非常驚訝，並羨慕她們不輸親生母女的好感情，「姐不輸親生的孝順，感人」、「第一次聽到藍媽媽的故事，非常偉大，難怪心湄姐會如此優秀。」事實上，藍心湄是演藝圈出了名的孝女，不僅時常帶媽媽出去旅行，還在媽媽生病時，給予無微不至的照顧。而2020年，藍心湄爸爸過世後，藍心湄更將生活重心放在陪伴媽媽身上，常常可以在社群上看到母女倆的合照，好感情不言而喻。