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日本職棒福岡軟銀鷹隊台灣強投徐若熙，今（4）日在客場對陣埼玉西武獅隊的比賽中迎來一軍復出先發。然而，徐若熙此役再度遭遇亂流，僅投完4局就被西武獅隊狂掃14支安打、狂失7分退場，軟銀終場也以2：10慘敗。徐若熙單場被敲出14支安打的慘烈內容，不僅創下軟銀隊史睽違25年的恥辱紀錄，他難掩自責情緒在休息區落淚，並沉重地向球隊道歉：「我給球隊帶來了麻煩，真的非常對不起。」徐若熙在4月17日對戰歐力士猛牛隊僅投1.2局慘失7分後降下二軍調整。在經歷17天的強化與心身調適後，今日滿懷信心重返一軍登板，不料卻被西武打線徹底擊潰。根據日本媒體報導，徐若熙今日主投4局面對26名打者，被狂敲14支安打、包括挨了西武隊洋砲奈文（Tyler Nevin）單場雙響砲。這項單場挨14支安打的悲慘數據，寫下了軟銀自前身大榮鷹時代以來、睽違25年的隊史最慘紀錄。 上一次有軟銀投手在單場被敲出至少14支安打，要追溯到2001年8月5日對戰日本火腿隊時的若田部健一，當時他主投6.2局被敲出14支安打失7分吞敗。而軟銀隊史最慘紀錄則是單場被敲出16支安打。本場比賽首局，徐若熙雖然催出赴日後最快的157公里火球，並在開局輕鬆抓下2出局，不料隨後在被渡部聖彌敲出安打後場上風雲變色。洋砲奈文鎖定徐若熙偏高的滑球，一棒掃出左外野2分砲；隨後徐若熙連續被林安可、平澤大河、小島大河與石井一成敲出安打，2出局後被連敲6支安打、單局痛失4分。第2局徐若熙依舊沒能穩住，2出局後再度被奈文敲出2分打點全壘打。第3局他又被敲出3支安打再失1分。在打完前兩局回到休息區時，極度自責的徐若熙將臉深深埋在毛巾裡，眼眶泛著淚光。徐若熙在第4局頂住1出局滿壘的危機，力保不失分後，總計用92球完成4局投球退場。軟銀隊總教練小久保裕紀在休息區拍了拍他的肩膀給予安慰，但徐若熙連兩戰失7分的核爆表現，仍讓他吞下了本季第4敗。徐若熙在季初前2場先發曾繳出13局防禦率0.69的頂級身手，並摘下赴日首勝，是軟銀季初最受矚目的補強焦點。但連續兩場先發都在前段局數失掉7分、被對手徹底攻破，也暴露出他目前在變化球失準時的投球危機。對於自己連續兩場大亂調的表現，徐若熙在賽後受訪時語氣十分低落、沉重地表示：「我給球隊帶來了麻煩，真的非常對不起大家。」徐若熙在經歷本場震撼教育後，個人防禦率已大幅飆升至7.23。教練團與球迷也都期盼他能頂住壓力、平復心情，在二軍再次針對變化球進壘點與被打擊後的心理素質進行調整，早日找回「台灣至寶」的昔日雄風。