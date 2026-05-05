認真工作之餘，真的要好好照顧身體！知名房仲兼 YouTuber「國際超級房仲 Zack」今（5）日沉痛發文證實，他的學員兼同業好友「子杰」，約在三天前於睡夢中猝逝。子杰平時除了忙於高強度的房仲業務，也相當積極經營個人的 YouTube 頻道，每天的工時高達 16 小時以上。令人鼻酸的是，他的頻道原定要在 5 月 7 日上架新影片，如今卻再也等不到主人親自見證首播。噩耗傳出後，讓大批粉絲與親友萬分不捨，紛紛感嘆他真的「拚過頭了」。
房仲網紅子杰睡夢中驟逝！前輩 Zack 沉痛發文
面對這突如其來的壞消息，Zack 在發文中難掩悲痛，直呼不明白為什麼這種憾事會發生。他坦言，子杰對他而言不只是一名頂尖的房仲與出色的學員，更是如同親弟弟般的存在。Zack 回憶，子杰常對外人說老師幫了他很多，總能在自己最低潮的時候拉他一把。這份深厚的信任與羈絆，也讓 Zack 對他的離去更加難以接受，無奈表示自己還需要很長一段時間，才能慢慢消化這個衝擊。
Zack 提到，前陣子看到子杰在 IG 限時動態上分享自己有多累、經常缺乏睡眠與休息，卻還是全台灣透透跑去服務客戶。當時 Zack 就曾特地私訊提醒他：「身體是最重要的資產！先休息吧，否則拚命賺錢就沒意義了。」遺憾的是，平時對前輩建言都很聽從的子杰，唯獨在「休息」這件事總是講也講不聽，最終身體承受不住負荷而倒下。
YT新片成子杰最後身影！工時16小時以上太拚命
點開子杰生前經營的 YouTube 頻道，影片簡介中總是寫著：「一人打造的頻道，工時 16 到 20 小時，用職人精神幫客戶賣房子，用生命在捍衛買方的權益。」他凡事親力親為的態度，在顧客間累積了極佳的口碑，也讓他成功晉升為基隆千萬級的頂尖業務。然而，這樣長期極高強度的操勞，卻也默默透支了身體健康。
子杰的YouTube頻道上留下了一幕令人鼻酸的畫面，因為最新影片將在5月7日上映，標題為：「凌晨 4 點從基隆衝新竹！為了一個專任，我睡在網咖？為了一間房值得嗎？」這段記錄他清晨奔波、賣命工作的日常影片尚未正式上線，卻與他猝逝的消息形成了最無奈的比照。
不少粉絲感慨，「認真的年輕人」、「這一部影片是最後的身影……一路好走」、「基隆女婿的精神是不會被世人忘記的.」、「前陣子看他YT才說身體不舒服去醫院，怎麼就」、「平常默默的欣賞他..他認真工作因此睡眠變少~太拼了」。
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面對這突如其來的壞消息，Zack 在發文中難掩悲痛，直呼不明白為什麼這種憾事會發生。他坦言，子杰對他而言不只是一名頂尖的房仲與出色的學員，更是如同親弟弟般的存在。Zack 回憶，子杰常對外人說老師幫了他很多，總能在自己最低潮的時候拉他一把。這份深厚的信任與羈絆，也讓 Zack 對他的離去更加難以接受，無奈表示自己還需要很長一段時間，才能慢慢消化這個衝擊。
YT新片成子杰最後身影！工時16小時以上太拚命
點開子杰生前經營的 YouTube 頻道，影片簡介中總是寫著：「一人打造的頻道，工時 16 到 20 小時，用職人精神幫客戶賣房子，用生命在捍衛買方的權益。」他凡事親力親為的態度，在顧客間累積了極佳的口碑，也讓他成功晉升為基隆千萬級的頂尖業務。然而，這樣長期極高強度的操勞，卻也默默透支了身體健康。
子杰的YouTube頻道上留下了一幕令人鼻酸的畫面，因為最新影片將在5月7日上映，標題為：「凌晨 4 點從基隆衝新竹！為了一個專任，我睡在網咖？為了一間房值得嗎？」這段記錄他清晨奔波、賣命工作的日常影片尚未正式上線，卻與他猝逝的消息形成了最無奈的比照。
不少粉絲感慨，「認真的年輕人」、「這一部影片是最後的身影……一路好走」、「基隆女婿的精神是不會被世人忘記的.」、「前陣子看他YT才說身體不舒服去醫院，怎麼就」、「平常默默的欣賞他..他認真工作因此睡眠變少~太拼了」。