不少人以為冷氣「除濕模式」能同時降溫又省電，但近日一名飼主在Threads上發文表示，因家中有養貓長時間開冷氣，原本兩個月電費約3000元，卻因近期改用除濕模式，帳單竟暴增至10600元，比起原先電費貴了約3倍，讓他相當傻眼。貼文曝光後，不少網友指出，除濕功能在台灣潮濕環境下，往往讓冷氣長時間高負載運轉，反而成為隱形耗電元兇。經濟部能源署也提醒，除濕模式雖快速，但不適合長時間使用。若要省電，建議搭配電風扇、關閉門窗、定期清潔濾網，才能兼顧舒適與節能。
冷氣開除濕「電費暴漲3倍」！他傻眼：人生第一次繳那麼貴
一名網友在Threads發文表示，因家中有貓怕熱，變頻冷氣幾乎全天運轉，兩個月電費大約落在3000元。某次他發現冷氣的除濕模式同樣有涼感，還能改善濕氣，於是乾脆將客廳與房間都改為長時間開啟除濕模式，沒想到帳單一出竟高達10600元，讓他直呼：「人生第一次繳那麼貴的電費。」
原PO在留言處補充，家中使用的是大金變頻冷氣，客廳與房間共用一台外機，過去長時間開冷氣也未出現如此高額費用，直到改用除濕模式後才出現異常。事後詢問水電師傅與查詢資料，才得知除濕模式會讓機器維持高運轉狀態，因此特別耗電。
貼文曝光後引發大量討論，不少網友留言，「開冷氣不要用除濕功能，因為除濕功能會一直啟動，電費很可怕，除濕又沒有直接冷氣功能強」、「除濕模式電費很貴」、「我也以為除濕比較便宜，結果一個月電費3萬」、「7000多塊的學費，夠你買一台國際牌的除濕機了」、「開冷氣就不用開除濕了，要除濕去買除濕機，可以回家先開除濕機，晚一點開冷氣時再把除濕機關掉」。
但也有人分享不同經驗，「可是我除濕模式特別便宜耶」、「我家也是一半以上都開除濕，2-3月電費是1220，你是哪台冷氣啊」、「可能真正問題是別的喔，冷氣開除濕不會電費差那麼多」、「我常開冷氣的除濕模式電費沒有比較貴」，代表實際耗電狀況仍與機型與使用方式有關，結論並非一定。
冷氣開除濕怎麼做才省電？能源署、三菱重工解答了
對此，經濟部能源署曾提醒，冷氣的除濕模式堪稱「魔級按鈕」，雖然除濕速度比除濕機快約三分之一，但耗電量卻可能高出兩倍，長時間使用恐讓電費大幅增加。能源署也建議，若使用除濕機，應關閉門窗、定期清潔濾網，並搭配電風扇或循環扇促進空氣流動，提升除濕效率。
此外，三菱重工也分享冷氣除濕節電3個關鍵做法，只要調整使用習慣，就能兼顧舒適與節能：
1.避免頻繁開關冷氣：
冷氣在啟動與降溫階段最耗電，若反覆開關，會讓機器持續處於高耗能狀態。短時間外出不必關閉冷氣，維持運轉反而更省電。
2.善用自動模式：
許多人誤以為微風較省電，但變頻冷氣會依環境自動調整輸出與風速，若長時間固定微風，反而難以快速降溫，導致機器維持高功率運轉。
3.搭配電風扇使用：
開冷氣同時使用電風扇，有助冷空氣快速循環，讓室內溫度更快達標，冷氣也能提早降低運轉強度，達到節電效果。
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一名網友在Threads發文表示，因家中有貓怕熱，變頻冷氣幾乎全天運轉，兩個月電費大約落在3000元。某次他發現冷氣的除濕模式同樣有涼感，還能改善濕氣，於是乾脆將客廳與房間都改為長時間開啟除濕模式，沒想到帳單一出竟高達10600元，讓他直呼：「人生第一次繳那麼貴的電費。」
原PO在留言處補充，家中使用的是大金變頻冷氣，客廳與房間共用一台外機，過去長時間開冷氣也未出現如此高額費用，直到改用除濕模式後才出現異常。事後詢問水電師傅與查詢資料，才得知除濕模式會讓機器維持高運轉狀態，因此特別耗電。
但也有人分享不同經驗，「可是我除濕模式特別便宜耶」、「我家也是一半以上都開除濕，2-3月電費是1220，你是哪台冷氣啊」、「可能真正問題是別的喔，冷氣開除濕不會電費差那麼多」、「我常開冷氣的除濕模式電費沒有比較貴」，代表實際耗電狀況仍與機型與使用方式有關，結論並非一定。
冷氣開除濕怎麼做才省電？能源署、三菱重工解答了
對此，經濟部能源署曾提醒，冷氣的除濕模式堪稱「魔級按鈕」，雖然除濕速度比除濕機快約三分之一，但耗電量卻可能高出兩倍，長時間使用恐讓電費大幅增加。能源署也建議，若使用除濕機，應關閉門窗、定期清潔濾網，並搭配電風扇或循環扇促進空氣流動，提升除濕效率。
1.避免頻繁開關冷氣：
冷氣在啟動與降溫階段最耗電，若反覆開關，會讓機器持續處於高耗能狀態。短時間外出不必關閉冷氣，維持運轉反而更省電。
2.善用自動模式：
許多人誤以為微風較省電，但變頻冷氣會依環境自動調整輸出與風速，若長時間固定微風，反而難以快速降溫，導致機器維持高功率運轉。
3.搭配電風扇使用：
開冷氣同時使用電風扇，有助冷空氣快速循環，讓室內溫度更快達標，冷氣也能提早降低運轉強度，達到節電效果。