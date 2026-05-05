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大巨蛋啤酒妹遭砲哥推擠開嗆：不是來看妳！本尊現身被挺爆

今天有一個人在我工作時推了我兩下，並且說：『我花1180不是來看你站著的』

▲啤酒女孩栗子在大巨蛋工作期間，砲哥不滿被擋住觀看啦啦隊視線，推擠還開嗆：「我花錢不是來看妳的！」（圖/Yuyun Yang臉書）

啤酒妹擋住啦啦隊視線遭罵！現場狀況直擊

但她們為了怕阻擋球迷觀賽的視線，基本上都只會站在走道側邊服務民眾，且動作非常快速，不會在走道上駐留太久。

台北大巨蛋5月3日舉辦主題日，由台鋼雄鷹隊上中信兄弟一戰，現場湧入超過1萬6000名球迷觀賽，比賽期間有啤酒女孩背著20公斤的啤酒桶在走道間叫賣，結果遭到砲哥推擠且開嗆表示：「我花1180不是來看你站著的。」讓她直呼：「擋到你的話真的不好意思，但動手這件事真的是很不OK。」一位啤酒女孩栗子在臉書貼文指出：「三天大巨蛋暫時結束，我們身上背著的是20公斤的啤酒桶，，我已經半蹲怕擋到這些啦啦隊狂粉了，還是被攻擊，擋到你很不好意思，但動手這件事如果不是老娘在工作，一定會反擊！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「砲哥真的不要再自以為花錢最大，動手真的很不OK」、「這麼瘦小背20公斤真的是辛苦了！」而《NOWNEWS》記者3日正好跟友人也有進大巨蛋看球，坐在台鋼雄鷹主場側，由於也是第一次看到有這種啤酒促銷的工作人員感到非常新奇，當時友人提到：「她們這麼瘦小背那個感覺至少有20公斤吧？」整場比賽都可以看到有許多民眾向啤酒女孩購買啤酒，只能說人家也是在辛苦工作，即便被擋住視線也能出聲提醒，動手動腳的話實在大可不必，還請球迷不要出現過激的行為。