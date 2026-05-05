台北大巨蛋5月3日舉辦主題日，由台鋼雄鷹隊上中信兄弟一戰，現場湧入超過1萬6000名球迷觀賽，比賽期間有啤酒女孩背著20公斤的啤酒桶在走道間叫賣，結果遭到砲哥推擠且開嗆表示：「我花1180不是來看你站著的。」讓她直呼：「擋到你的話真的不好意思，但動手這件事真的是很不OK。」
大巨蛋啤酒妹遭砲哥推擠開嗆：不是來看妳！本尊現身被挺爆
一位啤酒女孩栗子在臉書貼文指出：「三天大巨蛋暫時結束，我們身上背著的是20公斤的啤酒桶，今天有一個人在我工作時推了我兩下，並且說：『我花1180不是來看你站著的』，我已經半蹲怕擋到這些啦啦隊狂粉了，還是被攻擊，擋到你很不好意思，但動手這件事如果不是老娘在工作，一定會反擊！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「有些人自以為花了錢就是老大，人家也是在工作，多體諒一下會怎樣嗎？」、「有些砲哥真的優越感很重，自以為是什麼VIP，遇過好幾個沒水準的」、「週日去看的時候因為髮色注意到妳，明明就很努力不擋著觀眾，有必要這樣動手動腳？」、「砲哥真的不要再自以為花錢最大，動手真的很不OK」、「這麼瘦小背20公斤真的是辛苦了！」
啤酒妹擋住啦啦隊視線遭罵！現場狀況直擊
而《NOWNEWS》記者3日正好跟友人也有進大巨蛋看球，坐在台鋼雄鷹主場側，由於也是第一次看到有這種啤酒促銷的工作人員感到非常新奇，當時友人提到：「她們這麼瘦小背那個感覺至少有20公斤吧？」
整場比賽都可以看到有許多民眾向啤酒女孩購買啤酒，但她們為了怕阻擋球迷觀賽的視線，基本上都只會站在走道側邊服務民眾，且動作非常快速，不會在走道上駐留太久。只能說人家也是在辛苦工作，即便被擋住視線也能出聲提醒，動手動腳的話實在大可不必，還請球迷不要出現過激的行為。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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一位啤酒女孩栗子在臉書貼文指出：「三天大巨蛋暫時結束，我們身上背著的是20公斤的啤酒桶，今天有一個人在我工作時推了我兩下，並且說：『我花1180不是來看你站著的』，我已經半蹲怕擋到這些啦啦隊狂粉了，還是被攻擊，擋到你很不好意思，但動手這件事如果不是老娘在工作，一定會反擊！」
啤酒妹擋住啦啦隊視線遭罵！現場狀況直擊
而《NOWNEWS》記者3日正好跟友人也有進大巨蛋看球，坐在台鋼雄鷹主場側，由於也是第一次看到有這種啤酒促銷的工作人員感到非常新奇，當時友人提到：「她們這麼瘦小背那個感覺至少有20公斤吧？」
整場比賽都可以看到有許多民眾向啤酒女孩購買啤酒，但她們為了怕阻擋球迷觀賽的視線，基本上都只會站在走道側邊服務民眾，且動作非常快速，不會在走道上駐留太久。只能說人家也是在辛苦工作，即便被擋住視線也能出聲提醒，動手動腳的話實在大可不必，還請球迷不要出現過激的行為。
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