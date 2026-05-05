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總統賴清德突破親中國家封鎖，近日低調搭乘史國副總理專機成功抵達史瓦帝尼，引起國人熱議，但更令人關注的，是賴清德該怎麼回來台灣？外傳賴清德搭乘1架空巴A340專機返台，出發往東南方飛，選擇避開靠近中國領空的路線，途經印尼、菲律賓，整體偏印度洋南方。另外，空軍也傳出，待賴清德進入我飛航情報區後，將派F-16V護航伴飛。外傳賴清德搭乘的A340史國專機已在航班追蹤網站Flightradar24上，成為全球追蹤度第4高的航班。由追蹤地圖可知，疑似賴清德的班機選擇更偏南的路線，途經印尼、菲律賓返台，並避開接近中國大陸領空與敏感的南海航線。值得注意的是，該班機在飛行過程中都有開啟識別資訊，不過刻意隱匿起飛及降落地點，僅能追蹤其飛行位置，並可以看出其完全避開非洲國家上空。另外，有消息也指出，待疑似賴清德的專機進入我國飛航情報區後，空軍預計將派遣4架F-16V戰機實施護航伴飛。