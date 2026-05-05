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打擊能否找回狀態？ 山本由伸能否壓制太空人打線？

投手群能否找回狀態？ 打線能否突破山本由伸？

05:40 大都會 VS 洛磯

06:40 紅襪 VS 老虎

06:40 藍鳥 VS 光芒

06:40 費城人 VS 馬林魚

07:05 金鶯 VS 洋基

07:40 守護者 VS 皇家

07:40 紅人 VS 小熊

07:45 釀酒人 VS 紅雀

08:10 道奇 VS 太空人

09:38 白襪 VS 天使

09:40 勇士 VS 水手

09:45 教士 VS 巨人

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間4月25日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上休士頓太空人的比賽，此戰道奇將推出山本由伸先發，而太空人則是推出歐科特（Steven Okert）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（21勝13敗）vs 休士頓太空人（14勝21敗）比賽地點：大金球場（休士頓）比賽時間：台灣時間5月5日（二）早上08：10✅ 道奇觀戰焦點：近5戰僅1勝 大谷翔平打擊陷低潮道奇近5場比賽僅拿下1勝，不論是投、打都出現問題，陣中二刀流巨星大谷翔平更是連續4戰沒有安打，陷入低潮，對上投手戰力較差的太空人，道奇打線能否找回狀態將成為關鍵，而山本由伸本季依舊維持穩定表現，成為輪值中的王牌。觀戰重點：✅太空人觀戰焦點：投太空人陣中強打艾爾法瑞茲（Yordan Alvarez）目前繳出0.326打擊率、12轟的表現，是太空人目前陣中狀態最火燙的選手。然而今年太空人投手群表現較差，目前團隊防禦率5.75，在大聯盟30支球隊中排名墊底。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/5）📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：緯來育樂台、華視：🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台