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今天天氣：華南水氣影響 中部以北仍有大雨

▲鋒面影響，特別在周二北台灣要注意18至19度的低溫，周三、周四回暖明顯，周五再降溫。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

▲未來一周天氣「兩波鋒面接力報到」，周二全台降雨強度大，周五雨區也非常廣闊。（圖／中央氣象署）

明天天氣：水氣減少 氣溫回升

一周天氣：周五還有鋒面 母親節天氣回穩

中央氣象署表示，不穩定的天氣持續，今（5）日受華南雲雨區影響，全台降雨機率高，中部以北、宜蘭降雨時間長，且有大雨發生機率，氣溫也依舊偏涼，周三、周四（5月6日至5月7日）氣溫回升，各地多雲到晴；但周五、周六（5月8日至5月9日）另一波鋒面報到，再度帶來降雨。5月5日今天的天氣，氣象署指出，東北季風稍減弱，北部、東北部及東部天氣仍稍涼；華南雲雨區東移，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，北部及中部山區並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。溫度方面，北部、宜花高溫21至23度，中部及台東25至27度，南部29至31度；早晚低溫部分，中部以北、東半部18至23度，南部22至25度。宜蘭、花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖環境部提及，東北季風稍減弱及華南雲雨區東移，環境風場為東北風至偏東風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。5月6日明天的天氣，氣象署指出，周三、周四水氣減少、氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部、恆春有局部短暫雨；氣溫方面，周三、周四全台高溫能達30度，低溫21至24度。周五、周六則有另一波鋒面通過，配合東北季風影響，中部以北、東半部都有局部短暫陣雨，其它地區降雨機率也提升。周五、周六降雨影響，北部、宜花白天25至27度，其它地區28至31度。周日母親節好天氣回歸，僅北部、東半部、恆春有局部短暫陣雨，中南部午後有局部短暫陣雨；下周一東北季風減弱，全台多雲到晴；氣溫方面，周三、周四全台高溫能達30度，低溫21至24度，周五、周六降雨影響，北部、宜花白天25至27度，其它地區28至31度。