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空中巴士A340從史瓦帝尼離開後飛去哪？

這架班機可能途經哪些飛航情報區？

總統賴清德突破中國外交封鎖，搭乘史瓦帝尼國王專機，抵達邦交國史瓦帝尼進行訪問，各方關注賴清得怎麼從史瓦帝尼返回台灣？外媒《法新社》4日晚間稍早引述史國機場消息人士說法稱，賴清德已結束訪問，稍早搭乘國王專機離境，全程低調進行。由航班追蹤網站Flightradar24也能看到一架空巴A340機型班機離境。由Flightradar24網頁的航班路徑追蹤可看到，一架空中巴士的A340從史瓦帝尼起飛，但資料顯示，該架飛機並未標示出發與目的地，國籍、註冊地與編號也同樣顯示N/A，不過，在機種分類上顯示「軍事或政府」（Military or government），這架航班在Flightradar24一度有兩千人追蹤。Flightradar24上提及了這架班機是空中巴士A340，機型與史瓦帝尼副總理札杜莉4月30日來台的史國國王專機、賴清德於5月2日降落恩史瓦帝機場的專機機型相同。航班追蹤圖可看到，這一架從史瓦帝尼離境的專機，在出發後短暫飛越莫三比克跟南非的國土上空，接著來到印度洋，繞過了馬達加斯加飛航情報區，一路往東南方移動，沿著印度洋南側飛行，在台灣時間4日23時30分，飛機飛過了法國位於印度洋的海外領地凱爾蓋朗群島北側上空，來到該群島東北方後，開始轉向東北飛行。若依照這架班機的航空飛行方向來研判，有可能依序進入由澳洲管轄的墨爾本飛航情報區、印尼管轄的雅加達飛航情報區、新加坡管轄的新加坡飛航情報區、以及菲律賓管轄的馬尼拉飛航情報區，最後飛抵台灣。