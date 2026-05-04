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▲氣象主播吉田喬治昏迷當天還有發文，沒想到一句「謝謝觀眾」成了告別留言。（圖／IG@george.yoshida）

氣象主播發完「謝謝觀眾」就昏倒 昏迷2周辭世

▲吉田株式會社今天證實吉田喬治在昏迷中過世。（圖／keyword.co.jp）

日本東海地區知名氣象主播吉田喬治（本名：吉田城治）4月17日一結束東海電視台節目《スイッチ！》錄影後，就在社群曬出現場照片，開心寫下「感謝大家收看」與觀眾互動，未料一下節目竟突然倒下陷入昏迷長達17天，經紀公司今（4）日證實，他已於5月3日辭世，享年56歲，短短2週內病情急轉直下，最後一則貼文也成為對外留下的告別訊息。經紀公司吉田株式會社今天證實吉田喬治已於5月3日辭世，「他於4月17日出演東海電視台節目後倒下，在昏迷中與世長辭。」公司上下面對突然的噩耗，至今都難以置信，同時感謝過去支持吉田以及吉田喬治的觀眾朋友。吉田喬治的死因未明，他甚至曾在4月17日倒下前公開錄影照片，模樣相當有精神，寫道：「感謝大家收看週四的東海電視台《スイッチ！》，大家一起擺了棒球姿勢，我是投叉指球。」卻沒想到一下節目就陷入昏迷，該篇文章也成了生前最後的留言。吉田喬治除了是以東海電視台為主活動的氣象播報員，也是主持人，亦常開與天氣相關的講座。他是在就讀大學時接觸到採訪工作，2003年通過考試，正式進入關西的電視台與有線電視台擔任氣象播報員。他的興趣是漫談（不拘形式的談說），6度參加單人喜劇比賽《R-1大賽》，以天氣漫談形式成功過關斬將，在業界小有名氣。