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星巴克：買一送一！母親節咖啡優惠 今第二杯半價再折70元

▲星巴克買一送一！母親節咖啡優惠連喝2天。（圖／翻攝自星巴克官網）

星巴克周二「第二杯半價再折70元」foodpanda外送優惠！

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜買法！

▲星巴克「草莓風味抹茶那堤」5月6日回歸（圖左），中杯160元、 大杯175元、特大杯190元。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克爆紅草莓風味抹茶那堤、小熊玻璃杯回歸！5月6日開賣

▲星巴克Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯980元，星巴克典藏Dream Plaza台北門市5月6日再度登場。（圖／翻攝自星巴克官網）

星巴克Discovery城市系列新品！Dream Plaza限賣「魔幻時刻」

以在地城市風景「雙北、桃園、 台中、台南和高雄」為靈感主題，以插畫筆觸勾勒出標誌性地景元素與各城獨有的人文節奏，領略高山、濱海，從都會天際線、穿梭 歷史街區的特有記憶，全系列共有2oz與14oz兩種容量的馬克杯、TOGO冷水 杯與不鏽鋼杯、及一款Discovery在地收納袋，5月6日全台門市和線 上門市開賣。



▲星巴克全新Discovery城市系列新品，價格為550元～1200元。（圖／星巴克提供） 沉穩灰及珠光米色為基調，搭配蘇門答臘虎與咖啡花葉圖樣， 打造不鏽鋼杯與馬克杯設計；推薦迷人變化的「咖啡韻味溫變馬克杯」、3色輕巧尼龍材質的「魔幻時刻提袋」等，5月6日星巴克典藏Dream Plaza台北門市限定新登場。



▲星巴克典藏Dream Plaza台北門市限定「魔幻時刻」新品，價格為650元～1750元。（圖／星巴克提供） CAMA CAFE：2杯9折！寄杯買8送1 母親節咖啡優惠



CAMA CAFE表示，迎接母親節，推出期間限定花果香飲品優惠與官網電商禮盒活動。



◾️ 指定飲品買2杯9折優惠！ CAMA CAFE即日起至5月10日母親節當天，凡於門市購買指定飲品任選2杯可享9折優惠。精選：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、阿里山烏龍茶與芒果風味國寶茶共4款選擇。



◾️ 寄杯買8送1！ CAMA CAFE加碼5月18日至5月24日，推出會員寄杯優惠，凡於會員APP購買指定品項寄杯，可享「買8送1」優惠（每款商品限購2組）。活動品項包括：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、特調熟香奶茶、CAMA金獎拿鐵與CAMA金獎美式。



◾️ 母親節禮盒送玻璃馬克杯！ CAMA CAFE官網電商「CAMA CAFE 風味選物所」同步推出母親節禮盒優惠，即日起購買指定禮盒「泉發聯名禮盒」與「林間寶石禮盒」，即贈送「品牌玻璃馬克杯」兩只（數量有限，送完為止）。



▲CAMA CAFE母親節咖啡優惠，2杯9折、寄杯買8送1。（圖／CAMA CAFE提供）



根據星巴克官網，母親節快樂好友分享日「星巴克買一送一」咖啡優惠！星巴克表示，超人氣草莓風味抹茶那堤、小熊玻璃杯5月6日回歸，全新Discovery城市系列新品、星巴克典藏Dream Plaza台北門市「魔幻時刻」限定新品開賣資訊搶先看。CAMA CAFE表示，「2杯9折、寄杯買8送1」母親節咖啡優惠一覽。星巴克表示，母親節快樂好友分享日，提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用； 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。；點購3杯大杯（含）以上特選馥郁那堤、焦糖奶香星享那堤，3杯大杯享優惠價365元、3杯特大杯享優惠價399元。（限星巴克指定店家使用，數量有限，兌完為止）。提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。超人氣「草莓風味抹茶那堤」5月6日回歸開賣！星巴克今年2月春櫻新品「草莓風味抹茶那堤」開賣即爆紅，官方證實熱賣再上架；嚴選日本抹茶、頂層灑入草莓奶霜與草莓餅乾碎片，星巴克全球爆紅瘋搶的「Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯」，去年在歐美飆出破萬元炒價，一月繼香港開搶後、在台推出也秒殺；圓潤可愛的透明玻璃熊熊造型瓶身，搭配經典綠色矽膠造型毛帽杯蓋與條紋吸管，裝入什麼口味飲料、就變身什麼顏色熊熊，鐵粉把握機會入手。而星巴克全新Discovery城市系列新品，則