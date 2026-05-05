根據星巴克官網，母親節快樂好友分享日「星巴克買一送一」咖啡優惠！星巴克表示，超人氣草莓風味抹茶那堤、小熊玻璃杯5月6日回歸，全新Discovery城市系列新品、星巴克典藏Dream Plaza台北門市「魔幻時刻」限定新品開賣資訊搶先看。CAMA CAFE表示，「2杯9折、寄杯買8送1」母親節咖啡優惠一覽。
星巴克：買一送一！母親節咖啡優惠 今第二杯半價再折70元
星巴克表示，母親節快樂好友分享日，2026年5月7日（四）至5月8日（五），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用； 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
星巴克周二「第二杯半價再折70元」foodpanda外送優惠！今5月5日（二），活動期間點購兩杯大杯（含）以上特選美式咖啡、醇濃抹茶那堤，享第二杯半價；點購3杯大杯（含）以上特選馥郁那堤、焦糖奶香星享那堤，3杯大杯享優惠價365元、3杯特大杯享優惠價399元。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，最高「現折70元」疊加優惠（限星巴克指定店家使用，數量有限，兌完為止）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克爆紅草莓風味抹茶那堤、小熊玻璃杯回歸！5月6日開賣
超人氣「草莓風味抹茶那堤」5月6日回歸開賣！星巴克今年2月春櫻新品「草莓風味抹茶那堤」開賣即爆紅，官方證實熱賣再上架；嚴選日本抹茶、頂層灑入草莓奶霜與草莓餅乾碎片，《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝，覺得香濃抹茶喝起來帶有微酸草莓果韻，清爽順口不會太甜膩。
星巴克全球爆紅瘋搶的「Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯」，去年在歐美飆出破萬元炒價，一月繼香港開搶後、在台推出也秒殺；官方表示，5月6日（三）星巴克典藏Dream Plaza台北限定開賣「星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯」，圓潤可愛的透明玻璃熊熊造型瓶身，搭配經典綠色矽膠造型毛帽杯蓋與條紋吸管，裝入什麼口味飲料、就變身什麼顏色熊熊，鐵粉把握機會入手。
星巴克Discovery城市系列新品！Dream Plaza限賣「魔幻時刻」
而星巴克全新Discovery城市系列新品，則
以在地城市風景「雙北、桃園、 台中、台南和高雄」為靈感主題，以插畫筆觸勾勒出標誌性地景元素與各城獨有的人文節奏，領略高山、濱海，從都會天際線、穿梭 歷史街區的特有記憶，全系列共有2oz與14oz兩種容量的馬克杯、TOGO冷水 杯與不鏽鋼杯、及一款Discovery在地收納袋，5月6日全台門市和線 上門市開賣。
同時，還有星巴克典藏Dream Plaza台北門市藝術作品「魔幻時刻」限定新品，藝術家陳純虹Eszter Chen以數位插畫描繪繽紛色彩的超現實咖啡日常，以經典黑、
沉穩灰及珠光米色為基調，搭配蘇門答臘虎與咖啡花葉圖樣， 打造不鏽鋼杯與馬克杯設計；推薦迷人變化的「咖啡韻味溫變馬克杯」、3色輕巧尼龍材質的「魔幻時刻提袋」等，5月6日星巴克典藏Dream Plaza台北門市限定新登場。
CAMA CAFE：2杯9折！寄杯買8送1 母親節咖啡優惠
CAMA CAFE表示，迎接母親節，推出期間限定花果香飲品優惠與官網電商禮盒活動。
◾️指定飲品買2杯9折優惠！CAMA CAFE即日起至5月10日母親節當天，凡於門市購買指定飲品任選2杯可享9折優惠。精選：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、阿里山烏龍茶與芒果風味國寶茶共4款選擇。
◾️寄杯買8送1！CAMA CAFE加碼5月18日至5月24日，推出會員寄杯優惠，凡於會員APP購買指定品項寄杯，可享「買8送1」優惠（每款商品限購2組）。活動品項包括：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、特調熟香奶茶、CAMA金獎拿鐵與CAMA金獎美式。
◾️母親節禮盒送玻璃馬克杯！CAMA CAFE官網電商「CAMA CAFE 風味選物所」同步推出母親節禮盒優惠，即日起購買指定禮盒「泉發聯名禮盒」與「林間寶石禮盒」，即贈送「品牌玻璃馬克杯」兩只（數量有限，送完為止）。
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星巴克表示，母親節快樂好友分享日，2026年5月7日（四）至5月8日（五），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用； 每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
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而星巴克全新Discovery城市系列新品，則
CAMA CAFE表示，迎接母親節，推出期間限定花果香飲品優惠與官網電商禮盒活動。
◾️指定飲品買2杯9折優惠！CAMA CAFE即日起至5月10日母親節當天，凡於門市購買指定飲品任選2杯可享9折優惠。精選：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、阿里山烏龍茶與芒果風味國寶茶共4款選擇。
◾️寄杯買8送1！CAMA CAFE加碼5月18日至5月24日，推出會員寄杯優惠，凡於會員APP購買指定品項寄杯，可享「買8送1」優惠（每款商品限購2組）。活動品項包括：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、特調熟香奶茶、CAMA金獎拿鐵與CAMA金獎美式。
◾️母親節禮盒送玻璃馬克杯！CAMA CAFE官網電商「CAMA CAFE 風味選物所」同步推出母親節禮盒優惠，即日起購買指定禮盒「泉發聯名禮盒」與「林間寶石禮盒」，即贈送「品牌玻璃馬克杯」兩只（數量有限，送完為止）。