我是廣告 請繼續往下閱讀

社群平台Threads上近期出現很多宣稱是台北市老鼠出沒影片，質疑台北市府滅鼠不力。對此，前副市長李永萍昨（4）日表示，台北市最早就透徹實施垃圾不落地，且有些下水道分流，所謂鼠患問題令人匪夷所思，會不會台南、高雄更嚴重？民進黨會不會打來打去打到自己？李永萍昨上《新聞大白話》指出，台北是最早實施垃圾不落地，且實施得很透徹的城市，公務體系對蟲災、鼠災都有很完整的監測系統，要說有如此配套措施的城市會出現大規模鼠患，這件事情令人匪夷所思！李永萍強調，更何況，通常炒作這種議題必須跟民眾經驗連結，如果台北市民去餐廳吃飯看到老鼠，或是去哪都看到老鼠，就會呼應這個議題，但現在一看，就不是這樣！而是民進黨砸錢，用網軍、青鳥部隊在炒作的，卻生不出那麼多跟老鼠有關的照片或影片，所以才會有很可笑的所謂「南鼠北送」，把高雄老鼠說成是台北老鼠。李永萍直言，鼠患就是跟垃圾有關，不過，台北市的夜市，跟廚餘、油垢有關的那條下水道，跟清水的下水道都還分成2條，台北很多這樣的設施，老鼠怎樣大規模猖獗？反觀，只要是沒有透徹實施垃圾不落地的城市，譬如台南、高雄，若也用這種方式下去檢討，會不會發現比台北嚴重非常多？民進黨打過來打過去，會不會打到自己？