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▲女友表示曾試圖想帶唐治平（如圖）去就醫，然而他本人並沒有病識感，且只要談到相關話題就會生氣。（圖／哏傳媒YouTube）

唐治平在2024年6月經歷喪母之痛，他疑似因此精神狀態不佳，陸續爆出脫序行為，引發外界關注。逐漸振作的他才剛回歸演藝圈，沒想到唐治平近日又傳出於住處情緒失控，還疑似對女友有暴力行為，警方到場後採取預防性措施，請他先離開住處。此外，唐治平還被控訴日前在北市西門町街頭對友人潑灑飲料，多次失控行為也讓女友無奈表示：「我不知道我能幫多久。」根據《CTWANT》報導，唐治平上月底在其住處情緒失控，與女友爆發激烈的言語衝突，現場一度氣氛緊張，而警方火速到場後，採取預防性措施，請其先離開住處。此外唐治平也遭指控，日前在西門町街頭對友人潑灑飲料，暴力舉動引來路人側目並報警處理，但警方尚未到場，唐治平已不見蹤影。唐治平多次情緒失控，女友表示曾試圖想帶他去就醫，然而他本人並沒有病識感，且只要談到相關話題就會生氣，唐治平前年經歷喪母後狀態不佳，不僅被拍到精神恍惚、行為脫序，彷彿魂不附體，身心狀態引起擔憂。唐治平花了一年多逐步回到正軌，並復出演藝圈，出席粉絲見面會時氣色明顯好轉，不過他在受訪時一句「目前是單身」，卻意外掀起感情風波，身兼「小編」身分的女友隨後在社群平台貼出兩人親密合照，不滿被當成工具人。事實上，唐治平曾在節目中提到，當初會不認母親遺體的原因是「看起來真的不像」，他認為媽媽一直以來都不是勇敢的人，因此不相信她會用極端的方式結束自己生命，所以當時才會拒絕認屍，不過現在已經慢慢走出喪母之痛。另外，唐治平也透露已陸續接洽表演指導的工作，因為自己還是熱愛演戲，因此希望未來會有許多戲劇邀約上門，原以為生活逐漸回歸正軌，如今卻又爆出失控行為。