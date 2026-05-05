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台版張凌赫現身高雄粉圓店爆紅！家族具有荷蘭血統

台版張凌赫IG被神出！帥到外國人誤認是明星

「謝謝大家的熱情，我覺得自己只是一般人，沒辦法跟張凌赫還有宋威龍等等大明星相比，今天也是臨時很多記者要採訪，有點狼狽，希望大家多多包涵，感激大家！」

▲台版張凌赫阿B顏值太高，曾經去土耳其旅行時，被許多當地人誤以為是明星，瘋狂被要求合照。（圖/IG@阿B）

台版張凌赫已經結婚！超正網紅老婆身分起底

老婆是擁有超過8萬人追蹤的網紅「Honique 米粒」

米粒也在社群發聲表示：「老公是一個非常認真過生活的人，這幾天因為忙碌，每則留言他其實他有看到，也替老公跟大家說一聲謝謝支持。」

▲台版張凌赫阿B已經結婚，老婆是正妹網紅「米粒」，兩人經常在社群曬恩愛，羨煞不少粉絲。（圖/IG@阿B）

高雄文化中心附近1間經營34年的紅心粉圓老店，近日因老闆娘外甥阿B一段幫忙叫賣影片爆紅，因為外甥長相神似中國劇《逐玉》男主角張凌赫，讓網友暴動。事後不少網友神出「台版張凌赫」的IG瘋傳追蹤，而這也不是僅有台灣人覺得帥，過去阿B出國玩時就也被外國人誤認是明星要求合照，隨著人氣暴漲，阿B老婆也被起底發現是網紅「Honique 米粒」，也是正妹級人物，但過去有賣假韓貨的爭議，也一同被網友起底，在社群引發討論。據當地人表示，這間紅心粉圓老店從以前在高雄當地就非常有名，早就有很多老顧客在買，以前有注意到這位男店員很帥，但現在長大了外貌更精緻，看了《逐玉》之後才發現這麼像男主角張凌赫。粉圓店趙姓老闆娘表示，外甥阿B從國中到結婚前都會來店裡幫忙，因為家族有荷蘭血統，所以外甥從小帥到大，雖然都戴著口罩，但還是時常被誇獎很帥。前幾天勞動節連假時外甥特別帶著妻女到店裡找她，見店裡客人多一時手癢也下來幫忙，沒想到影片PO上社群平台會爆紅，「真的是嚇到了！」隨著話題度在社群升高，阿B的個人IG也被神出來，目前追蹤數已經暴漲至3.8萬人，由於他目前職業是一名攝影師，可以看到他個人IG版面有許多有質感的個人拍攝照片，顏值高真的非常吸睛。還有過去他曾經到土耳其旅遊時，被外國人誤以為是明星，紛紛要求合照，數量多到還被老婆調侃：「先生的明星體驗之旅。」對於自己突然爆紅，阿B則也謙虛表示：另外，高顏值的阿B自然感情狀況也備受關注，但根據社群上的照片，可以發現阿B目前已經結婚，，平常夫妻倆都會在社群秀出日常恩愛的甜蜜照片，羨煞不少網友。不過隨著阿B爆紅，老婆米粒過去的爭議也被起底，挖出幾年前曾在網路上販售商品產地標示不清，以及中國剪標商品的假韓貨，事後她也有在社群發文道歉，坦承多年來部分商品並非外界以為的來源，並提出整理款式、開放買家私訊退款等補償方式。如今老公爆紅，