立夏節氣到，緊接著周日迎來母親節，下雨天別忘記用免費貼圖關心親友！本周免費貼圖更新，LINE官方貼圖小舖今（5）日只上架1組全新的免費貼圖，不過集結超應景的「錢錢再見、嗚嗚嗚」圖案可說是報稅季必備。《NOWNEWS今日新聞》另外挖出架上沒有的隱藏版貼圖，完成任務就能獲得出租女友貼圖。合計17組貼圖通通不用錢，快下載最新早安圖、晚安圖。   

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🟡「免費貼圖小舖」5月5日最新上架  

📍LINE GO × 恐龍的房間（⬇️點此下載）
下載期限：2026/06/04
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「LINE GO × 恐龍的房間」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE GO × 恐龍的房間」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」免費貼圖專區 

📍LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友合作貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/29
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件 

▲LINE免費貼圖「LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友合作貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE Rangers 放置戰爭 × 出租女友合作貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 水水皮蛋（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/26
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 水水皮蛋」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 水水皮蛋」。（圖／取自LINE）
📍中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/24
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖」。（圖／取自LINE）
📍COCO BEACH 摯友限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/07/23
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 摯友限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 摯友限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/15
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁」。（圖／取自LINE）
📍COCO BEACH 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/16
使用效期：180天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「COCO BEACH 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/13
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比」。（圖／取自LINE）
📍益富壯壯阿富×黑虎將軍-馬上易富（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/01
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「益富壯壯阿富×黑虎將軍-馬上易富」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「益富壯壯阿富×黑虎將軍-馬上易富」。（圖／取自LINE）
📍慶祝百週年！GODIVA 與你甜蜜每一天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/10
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「慶祝百週年！GODIVA 與你甜蜜每一天」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「慶祝百週年！GODIVA 與你甜蜜每一天」。（圖／取自LINE）
🟡LINE「貼圖小舖」5月免費貼圖整理

📍與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
使用效期：180天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「與吉祥物「BUBI」一起「鯨」采生活」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物夯話題 × EFFY（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × EFFY」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × EFFY」。（圖／取自LINE）
📍海委會海洋母親節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「海委會海洋母親節」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「海委會海洋母親節」。（圖／取自LINE）
📍辦公室酸甜日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「辦公室酸甜日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「辦公室酸甜日常」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/14
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 周氏喵喵（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 周氏喵喵」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 周氏喵喵」。（圖／取自LINE）
📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年」。（圖／取自LINE）
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黃韻文編輯記者

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