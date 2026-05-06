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「五桐號」，推出期間限定的「泰式奶茶霜淇淋」，霜料使用泰國正統茶葉，融合濃郁茶香與香甜煉乳奶水調製，還原泰國街頭最正宗的風味。



▲母親節全家霜淇淋6元多吃一支。（圖／全家提供） 📍門市、APP｜5月8日起至5月12日

◾味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1，5折（原價59元、特價30元）

◾FMC天然水買1送1，5折（原價20元、特價10元）

◾UCC無糖黑咖啡買1送1，5折（原價35元、特價17元）

◾阿奇儂青梅脆樂冰買1送1，5折（原價40元、特價20元）

◾彩紅糖混合水果口味10元多一件，6.2折（原價42元、特價26元）

◾杜老爺淇淋巧酥10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）



▲全家五日五好康，母親節冰品、泡麵買一送一。（圖／取自全家中埔雙興店） 🟡母親節送康乃馨！全家、7-11百元免費送到家



此外，母親節必備的康乃馨花束，全家、7-11也幫大家準備好了！全家即起全台門市開賣紅、粉兩款「哥倫比亞空運康乃馨」，每束售價119元，且使用FamiNow外送服務，剛好可以搭5月8日至10日「滿99元就免運」，等於一束花就免費送到媽媽手上。



7-11每束空運進口康乃馨售價120元，可用foodomo外送平台下單購買，5月8日至5月10日也有99元免費優惠，且5月6日至5月10日期間再加碼，輸入折扣碼「愛在母親節」，外送滿299元享85折，最高折120元。



▲7-11「空運進口康乃馨」單支售價120元。（圖／7-11提供）



全家母親節優惠來了！自本週五（8日）起，門市霜淇淋6元多吃一支，還有一堆商品都有買一送一優惠，包括味味一品泡麵、杜老爺甜筒30元有找，還有UCC咖啡平均單罐只要17元。全家、7-11門市也開賣康乃馨，使用指定外送平台只要一朵就免費送到媽媽手上。全家自本週五（8日）起至5月12日限定，門市購買霜淇淋不限口味，加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。即起至5月7日前，APP隨買跨店取則有「Fami!ce霜淇淋5支188元」快閃優惠，且門市購買任一口味霜淇淋，加18元送迷你金鏟匙一支。全家霜淇淋5月口味聯名手搖品牌