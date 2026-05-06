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房仲網紅子杰睡夢中驟逝！生前一天工時超過16小時

▲知名房仲YTR「子杰」被親友證實日前於睡夢中猝逝，而他的頻道在5月7日還有新片還沒上映，也成為最後身影。（圖／Youtube＠基隆女婿-房仲子杰）

慢性疲勞是什麼？8大前兆症狀

▲「慢性疲勞」通常是連續6個月以上長時間原因不明的強度疲勞，讓人體感到不適。（示意圖／取自pexel）

慢性疲勞怎麼解決？如何避免過勞？

房仲 YouTuber 子杰於5月3日在睡夢中離世，得年28歲，子杰生前在工作上全神貫注，除了勤跑客戶還獨自經營 YT 頻道，27歲晉升基隆千萬級頂尖業務，卻透支了健康，家醫科醫師呂清元表示，近年「慢性疲勞」患者增加，若出現「記憶力喪失、注意力不集中、經常頭痛、都睡不飽」等症狀，都可能是過勞前兆。YouTuber 子杰的影片簡介中總是寫著「一人打造的頻道，工時16到20小時，用職人精神幫客戶賣房子，用生命在捍衛買方的權益」，5月7日將公開的新影片，標題也是「凌晨4點從基隆衝新竹！為了一個專任，我睡在網咖」，想不到認真的他，5月3日凌晨在睡夢中，疑似因過勞告別人世。呂清元指出，「慢性疲勞」通常是連續6個月以上長時間原因不明的強度疲勞，讓人體感到不適，大部分患者都和「工作緊張、壓力過大、長期生活作息不正常」有關，如果長期身心疲勞沒有積極調養，容易從輕微疲勞變成過勞，近年臨床相關疾病患者也越來越多。呂清元說明，如果本身沒有貧血、慢性肝病、腎病，慢性疲勞症狀包括「短暫記憶力喪失、注意力不集中、喉嚨疼痛、頸部或腋下淋巴結壓痛、肌肉疼痛、非發炎性關節疼、頭痛、怎麼睡都睡不飽、活動後疲勞超過24小時」，只要上述8項有4項符合，並持續達6個月以上，就可能是慢性疲勞。呂清元強調，慢性疲勞最好的解決方式就是「多休息、做適當的體能活動、養成均衡良好的飲食、規律的生活習慣」，必要時尋求醫師協助，視情況可以給予非類固醇抗發炎藥物、抗憂鬱藥物、抗焦虑藥物、抗過敏藥物等治療。目前勞動部針對「過勞死」的正式定義為「職業促發腦血管及心臟疾病」，若發病前1至6個月內，每月平均加班超過80小時，或發病前1個月內加班超過100小時，視為與工作有「極強關係性」；若是發病前1至6個月內，每月平均加班超過45小時，視為「有相關性」，也可能被認定為過勞。