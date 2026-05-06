洛杉磯湖人隊今（6）日在季後賽次輪首戰客場挑戰衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，原以為「詹皇」詹姆斯（LeBron James）首節炸裂的表現能帶領球隊一路順下去，不料次節竟發生慘絕人寰的意外。湖人防守核心范德比爾特（Jarred Vanderbilt）在一次封阻時，右手手指狠狠砸中籃板，傷勢嚴重程度連場邊的雷霆球員都面露驚恐、側頭不敢直視。

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恐怖傷勢曝光！雷霆替補席反應說明一切

意外發生在比賽第二節，當時范德比爾特為了干擾雷霆中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）的扣籃，奮不顧身躍起想要封阻，右手卻在高速衝刺中重重撞擊籃板。他隨即表情極度痛苦，並抱著手立刻返回更衣室接受檢查，本場比賽確定不會回歸。

根據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）與資深記者曼尼克斯（Chris Mannix）的現場觀察，這很可能是一起改變系列賽走向的重傷。曼尼克斯在社群媒體上直言：「范德比爾特的手指傷勢絕對非同小可，當他走向雷霆替補席時，雷霆球員看到他的手後立刻移開視線，這種集體反應說明傷勢非常駭人。」

詹皇半場16分孤掌難鳴　湖人陷入8分落後

詹姆斯今日一開賽就展現「逆轉時光」的霸氣，僅半節就狂轟10分，包含兩記三分彈，帶領湖人打出7：0的夢幻開局，但隨著比賽進行，41歲的詹皇體能也面臨考驗。

次節詹姆斯進攻火力下滑，加上雷霆「三巨頭」全面爆發，霍姆格倫半場轟下18分、7籃板並送出2記麻辣鍋，「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也穩健進帳12分。湖人一度在次節末段落後達13分，好在詹姆斯最後關頭取分止血，半場結束湖人以53：61暫時落後。

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陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯、防守Google News等任務，在工讀期間累積許多編輯經驗，也...