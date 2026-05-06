我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞鋼彈馬克杯今開賣！雙機體黑白2個1組：499元加購、限購買法一覽

▲麥當勞「鋼彈雙機體馬克杯組」今開賣。（圖／麥當勞提供）

麥當勞「鋼彈雙機體馬克杯組」5/6開賣資訊

鋼彈雙機體馬克杯組」一組；或單購價550元

▲麥當勞聯名日本動漫《機動戰士鋼彈》，繼鋼彈模型公仔、再開搶馬克杯。（圖／記者朱永強攝）

麥當勞「機動戰士鋼彈公仔」開賣資訊

達美樂：母親節套餐優惠5折起！加碼抽獎「999純金火山披薩」

▲達美樂「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」半價優惠499元。（圖／達美樂提供）

▲達美樂母親節優惠「999純金火山」只送不賣。（圖／達美樂提供）

台灣麥當勞聯名日本傳奇動漫IP《機動戰士鋼彈》掀起搶購潮，繼台灣限定RX-78-2 Gundam公仔後，或直購價550元，一組包含經典RX-78-2鋼彈白杯、及夏亞專用薩克黑杯，立體浮雕設計，每套餐限購1組（2杯）、每人每筆消費限購4組，開賣時間、買法一次整理。日本《機動戰士鋼彈》降臨台灣麥當勞掀起轟動，台灣聯名獨家限定特殊配色「RX-78-2 Gundam公仔」掀起搶購潮，並打造餐點限定包裝，從外帶紙袋、冷飲杯、漢堡包裝紙、分享盒等，都換上麥當勞與《機動戰士鋼彈》聯名專屬設計。台灣麥當勞聯名日本《機動戰士鋼彈》，「鋼彈雙機體馬克杯組」一組兩個杯子，以雙陣營概念設計，打造最經典RX-78-2鋼彈的白杯、及夏亞專用薩克的黑杯；正面立體浮雕設計出有機體面部經典造型，背面則呈現機體身體細節。開賣時間：5月6日 上午10:30起（或售完為止）。開賣地點：餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用）。收藏買法：（不包含鋼彈聯名特餐）。注意事項：每套餐限購1組，每人每筆消費限購4組。開賣時間：4月29日上午10:30起（或售完為止）開賣地點：麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用）。收藏買法：1、（不包含鋼彈聯名特餐）。2、（共兩款，可挑款），單層319元起、雙層359元起。注意事項：可挑款，每套餐限購1只，每人單筆消費限購6個，不限款式。達美樂2026母親節開吃「龍蝦舞干貝愛心火山大披薩」，再推出三款套餐組合優惠5折起：◾️（8折）：經典／招牌系列手拍大披薩2個＋紫薯地瓜球＋蝴蝶酥8個。◾️（69折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋可可火山大披薩＋青花椒雞塊＋1.25L大可樂。◾️（65折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋經典系列手拍大披薩＋豐盛拼盤1份（蝴蝶酥3個＋鱈魚星星＋香烤薯球＋香烤雞翅4塊）＋1.25L大可樂。訂購任一款達美樂母親節限定套餐，並於5月17日前，憑購買發票序號至達美樂官方活動網站完成登錄，即可獲得抽獎資格，有機會把全球唯一「999純金火山」帶回家（每組發票號碼限乙次抽獎機會）。