台灣麥當勞聯名日本傳奇動漫IP《機動戰士鋼彈》掀起搶購潮，繼台灣限定RX-78-2 Gundam公仔後，今（6）日開賣獨家「鋼彈雙機體馬克杯組」，套餐加購499元或直購價550元，一組包含經典RX-78-2鋼彈白杯、及夏亞專用薩克黑杯，立體浮雕設計，每套餐限購1組（2杯）、每人每筆消費限購4組，開賣時間、買法一次整理。
麥當勞鋼彈馬克杯今開賣！雙機體黑白2個1組：499元加購、限購買法一覽
日本《機動戰士鋼彈》降臨台灣麥當勞掀起轟動，台灣聯名獨家限定特殊配色「RX-78-2 Gundam公仔」掀起搶購潮，並打造餐點限定包裝，從外帶紙袋、冷飲杯、漢堡包裝紙、分享盒等，都換上麥當勞與《機動戰士鋼彈》聯名專屬設計。
麥當勞「鋼彈雙機體馬克杯組」5/6開賣資訊
台灣麥當勞聯名日本《機動戰士鋼彈》，「鋼彈雙機體馬克杯組」一組兩個杯子，以雙陣營概念設計，打造最經典RX-78-2鋼彈的白杯、及夏亞專用薩克的黑杯；正面立體浮雕設計出有機體面部經典造型，背面則呈現機體身體細節。
開賣時間：5月6日 上午10:30起（或售完為止）。
開賣地點：餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用）。
收藏買法：
點選任一套餐（超值全餐、麥當勞分享盒），以499元加購「
鋼彈雙機體馬克杯組」一組；或單購價550元（不包含鋼彈聯名特餐）。
注意事項：每套餐限購1組，每人每筆消費限購4組。
麥當勞「機動戰士鋼彈公仔」開賣資訊
開賣時間：4月29日上午10:30起（或售完為止）
開賣地點：麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機與得來速（手機點餐與外送平台不適用）。
收藏買法：
1、購買任一套餐（超值全餐、麥當勞分享盒），加購價199元可獲「RX-78-2 Gundam公仔」乙個（不包含鋼彈聯名特餐）。
2、「鋼彈聯名特餐」四盎司牛肉堡系列（原味／辣味）搭配任一配餐及飲料，「RX-78-2 Gundam公仔」乙個（共兩款，可挑款），單層319元起、雙層359元起。
注意事項：可挑款，每套餐限購1只，每人單筆消費限購6個，不限款式。
達美樂：母親節套餐優惠5折起！加碼抽獎「999純金火山披薩」
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◾️優惠代碼671950「暖心饗宴套餐」1099元（69折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋可可火山大披薩＋青花椒雞塊＋1.25L大可樂。
◾️優惠代碼759798「寵愛女王套餐」1369元（65折）：龍蝦舞干貝愛心火山大披薩＋經典系列手拍大披薩＋豐盛拼盤1份（蝴蝶酥3個＋鱈魚星星＋香烤薯球＋香烤雞翅4塊）＋1.25L大可樂。
訂購任一款達美樂母親節限定套餐，並於5月17日前，憑購買發票序號至達美樂官方活動網站完成登錄，即可獲得抽獎資格，有機會把全球唯一「999純金火山」帶回家（每組發票號碼限乙次抽獎機會）。
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台灣麥當勞聯名日本《機動戰士鋼彈》，「鋼彈雙機體馬克杯組」一組兩個杯子，以雙陣營概念設計，打造最經典RX-78-2鋼彈的白杯、及夏亞專用薩克的黑杯；正面立體浮雕設計出有機體面部經典造型，背面則呈現機體身體細節。
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收藏買法：
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