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台灣4月賣破6萬台機車！光陽山葉拉開差距、Gogoro唯一正成長

2026年4月份台灣機車總市場掛牌數60848輛，雖然比起3月的7萬1015輛倒退約15%，不過跟去年同期相比仍然有14.4%。

光陽憑藉新K1特仕版的強勢銷售力，去年原本一度被山葉拉近市佔率，現在又已經拉開差距。

▲台灣4月機車銷量為，60848輛，雖然比起3月的7萬1015輛倒退約15%，不過跟去年同期相比仍然有14.4%。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

三陽出手又打下光陽！新迪爵125改款賣到嚇嚇叫「奪回冠軍」

讓原本已經在3月成績排名第7位的新迪爵125，在4月份以6107輛的成績直線登頂冠軍；新K1特仕版則以5857輛位居亞軍；季軍則是山葉的Jog 125，4月銷量3321台。

▲三陽4月上旬推出迪爵125小改款，主打把CP值做到最大，結果第一個月剛上市就開紅盤，奪下4月機車市場熱銷車款冠軍。（圖/三陽官網）

▲光陽新K1 特仕版從3月登頂之後，4月又立刻被三陽出手超車，4月熱銷車款排行新K1 特仕版位居亞軍。（圖/光陽提供）

新迪爵125再接棒國民神車？配備升級有誠意、售價、最新車主評價一次看

如果是汰舊換新的民眾購買新迪爵125改款，鼓煞版最低47700元就可以入手、碟煞版則是50700元可把車騎回家！