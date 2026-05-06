第二季首月機車銷量成績出爐！光陽3月靠著新K1特仕版的強勁銷售力一舉登頂，打下三陽霸榜多年的單月機車銷售冠軍寶座，結果三陽不甘示弱，在4月上旬推出新迪爵125（瘦迪）改款，一口氣單月賣破6000台，又再度把光陽打下，不過差距還不是很大，兩台車鹿死誰手還要再看第二季五月、六月的表現，但今年機車大戰確實打得火熱！
台灣4月賣破6萬台機車！光陽山葉拉開差距、Gogoro唯一正成長
根據《地球黃金線》報導，2026年4月份台灣機車總市場掛牌數60848輛，雖然比起3月的7萬1015輛倒退約15%，不過跟去年同期相比仍然有14.4%。市佔率上來看依舊還是三陽最高，4月賣出2萬5805台，市佔率42.41%；光陽依舊是屈居第二，賣出1萬6616輛，市佔率27.31%；季軍也仍是山葉，賣出1萬1121輛，市佔率18.28%。
值得注意的是，光陽憑藉新K1特仕版的強勢銷售力，去年原本一度被山葉拉近市佔率，現在又已經拉開差距。另外這個月因為掛牌數減少，第四名的Gogoro反而成為唯一正成長銷售的品牌，月銷量3117輛，市佔率5.12%；第五名為Suzuki+eReady台鈴，月銷量1537輛，市佔率2.53%。
三陽出手又打下光陽！新迪爵125改款賣到嚇嚇叫「奪回冠軍」
熱銷車款排名部分，3月光陽靠著新K1特仕版驚人銷售力，打掉三陽全新迪爵125（胖迪）的國民神車地位，不過在4月上旬三陽也直接回擊，推出新迪爵125（瘦迪）的改款，讓原本已經在3月成績排名第7位的新迪爵125，在4月份以6107輛的成績直線登頂冠軍；新K1特仕版則以5857輛位居亞軍；季軍則是山葉的Jog 125，4月銷量3321台。
至於第四名至第十名依序分別為「三陽全新迪爵125（3005輛）」、「山葉勁戰七代155（2529輛）」、「三陽Jet SL+158（2376輛）」、「三陽 Woo 115（1936輛）」、「三陽DRGBT 158（1704輛）」、「三陽MMBCU 158（1663輛）」以及「三陽活力 125（1595輛）」。
新迪爵125再接棒國民神車？配備升級有誠意、售價、最新車主評價一次看
然而新迪爵125改款才上市短短20天就登頂，其最大的原因就是主打把「CP值做到最大」，配備可以說是升級相當有誠意，像是尾燈從一體式改為分離式、689mm加長坐墊、車廂容量從32L升級到37.5L、油箱容量從5.5L也提升到6.5L，甚至也採用新一代京濱噴射引擎控制系統，把油耗提升到60.9km/L，平均每個月油資只要133元，最重要的是，目前三陽官方推出優惠，如果是汰舊換新的民眾購買新迪爵125改款，鼓煞版最低47700元就可以入手、碟煞版則是50700元可把車騎回家！
仔細搜尋最新迪爵125改款車主評價，不少人都表示「家裡的老車終於換掉了，新迪爵125改款品質真的很好，媽媽說很好騎也很喜歡」、「免五萬的新通勤車，車廂容量真的很大也很省油！超級讚」、「以我們這種短通勤的機車族來說，迪爵125改款真的很適合入手」、「減重+空間變大還更省油，價格壓在4字頭，汰舊換新最佳選擇了」。只能說，「瘦迪」新迪爵125改款後果然承接「胖迪」全新迪爵125打下的基礎，能否繼續在第二季大開殺戒維持銷量，還是仍然被同樣具有CP值的光陽新K1特仕版再超車，值得關注！
資料來源：《地球黃金線》、三陽官網
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根據《地球黃金線》報導，2026年4月份台灣機車總市場掛牌數60848輛，雖然比起3月的7萬1015輛倒退約15%，不過跟去年同期相比仍然有14.4%。市佔率上來看依舊還是三陽最高，4月賣出2萬5805台，市佔率42.41%；光陽依舊是屈居第二，賣出1萬6616輛，市佔率27.31%；季軍也仍是山葉，賣出1萬1121輛，市佔率18.28%。
值得注意的是，光陽憑藉新K1特仕版的強勢銷售力，去年原本一度被山葉拉近市佔率，現在又已經拉開差距。另外這個月因為掛牌數減少，第四名的Gogoro反而成為唯一正成長銷售的品牌，月銷量3117輛，市佔率5.12%；第五名為Suzuki+eReady台鈴，月銷量1537輛，市佔率2.53%。
熱銷車款排名部分，3月光陽靠著新K1特仕版驚人銷售力，打掉三陽全新迪爵125（胖迪）的國民神車地位，不過在4月上旬三陽也直接回擊，推出新迪爵125（瘦迪）的改款，讓原本已經在3月成績排名第7位的新迪爵125，在4月份以6107輛的成績直線登頂冠軍；新K1特仕版則以5857輛位居亞軍；季軍則是山葉的Jog 125，4月銷量3321台。
然而新迪爵125改款才上市短短20天就登頂，其最大的原因就是主打把「CP值做到最大」，配備可以說是升級相當有誠意，像是尾燈從一體式改為分離式、689mm加長坐墊、車廂容量從32L升級到37.5L、油箱容量從5.5L也提升到6.5L，甚至也採用新一代京濱噴射引擎控制系統，把油耗提升到60.9km/L，平均每個月油資只要133元，最重要的是，目前三陽官方推出優惠，如果是汰舊換新的民眾購買新迪爵125改款，鼓煞版最低47700元就可以入手、碟煞版則是50700元可把車騎回家！