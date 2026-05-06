5月報稅季，房貸族不要放過抵稅機會，房貸族每年可享有「自用住宅購屋借款利息」列舉扣除額，上限為30萬元。不過有民眾表示，把房貸利息帶入扣除額後，所得稅額卻沒有產生變化，感到很困惑。對此，許多內行人提醒，房貸利息要先扣除儲蓄利息，有多餘的房貸利息才可以折抵。
帶入房貸利息沒減稅？要扣儲蓄利息才能抵
有民眾在Threads發文表示，自己在報稅的時候，明明有帶入房貸利息扣繳，並且選擇「列舉扣除額」計算所得稅額，但發現帶入房貸利息前後的稅額都沒有變動，不知道是什麼原因。有內行人指出，房貸利息抵稅，必須是納稅義務人、配偶及申報受扶養親屬向金融機構，辦理「自用住宅」購屋借款的利息支出，才可以抵稅，如果是非自用住宅，或不是購屋貸款，利息都不能抵稅。
還有其他人表示，房貸利息需要扣除儲蓄的利息，多餘的部分才可以抵稅，假設納稅義務人的銀行利息有10萬元，房貸利息支出20萬元，那就只能列舉10萬元的房貸利息，如果原PO的存款利息比房貸利息還要多，那也無法用房貸利息抵稅。
綜合所得稅計算方式
📍步驟1：先算所得淨額
所得淨額=所得總額-免稅額-扣除額（標準扣除額和列舉扣除額只能2選1）- 特別扣除額 - 基本生活費差額
📍步驟2：再算應納稅額
應納稅額=所得淨額x適用稅率-累進差額
📍步驟3：最後算要繳多少
應繳（退）稅額=應納稅額-扣繳稅額及可扣抵稅額
房貸利息抵稅條件
📍房子須為本人所有：申報抵稅的房子必須登記在報稅本人名下，或是配偶、受扶養親屬所有，每一申報戶只能列舉1戶房屋貸款利息。
📍房子須為自住使用：房子不能有出租、辦公司登記或執行業務使用的情形。
📍房子須設戶籍登記：報稅人或配偶、受扶養親屬，在課稅年度內必須完成戶籍登記，才可申報房貸抵稅。
房貸利息怎麼申報？
納稅人在進行所得稅申報時，系統可以直接點選帶入房貸利息，如果房貸利息沒有被帶入，或金額不對，可以在「確認稅額」頁面點選「切換編修模式」，進入編輯畫面後，在「自用住宅購屋借款利息」欄位按下「帶入」，並輸入相關資料。
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有民眾在Threads發文表示，自己在報稅的時候，明明有帶入房貸利息扣繳，並且選擇「列舉扣除額」計算所得稅額，但發現帶入房貸利息前後的稅額都沒有變動，不知道是什麼原因。有內行人指出，房貸利息抵稅，必須是納稅義務人、配偶及申報受扶養親屬向金融機構，辦理「自用住宅」購屋借款的利息支出，才可以抵稅，如果是非自用住宅，或不是購屋貸款，利息都不能抵稅。
還有其他人表示，房貸利息需要扣除儲蓄的利息，多餘的部分才可以抵稅，假設納稅義務人的銀行利息有10萬元，房貸利息支出20萬元，那就只能列舉10萬元的房貸利息，如果原PO的存款利息比房貸利息還要多，那也無法用房貸利息抵稅。
📍步驟1：先算所得淨額
所得淨額=所得總額-免稅額-扣除額（標準扣除額和列舉扣除額只能2選1）- 特別扣除額 - 基本生活費差額
📍步驟2：再算應納稅額
應納稅額=所得淨額x適用稅率-累進差額
📍步驟3：最後算要繳多少
應繳（退）稅額=應納稅額-扣繳稅額及可扣抵稅額
📍房子須為本人所有：申報抵稅的房子必須登記在報稅本人名下，或是配偶、受扶養親屬所有，每一申報戶只能列舉1戶房屋貸款利息。
📍房子須為自住使用：房子不能有出租、辦公司登記或執行業務使用的情形。
📍房子須設戶籍登記：報稅人或配偶、受扶養親屬，在課稅年度內必須完成戶籍登記，才可申報房貸抵稅。
房貸利息怎麼申報？
納稅人在進行所得稅申報時，系統可以直接點選帶入房貸利息，如果房貸利息沒有被帶入，或金額不對，可以在「確認稅額」頁面點選「切換編修模式」，進入編輯畫面後，在「自用住宅購屋借款利息」欄位按下「帶入」，並輸入相關資料。