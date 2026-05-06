在 YouTube 擁有超過 1.8 萬訂閱、被封為「基隆最強房仲 YTR」的基隆女婿房仲子杰，驚傳於 5 月 3 日在睡夢中離世，得年僅 28 歲。這名曾創下從「存款剩 600 元」翻身至「年收 600 萬」傳奇的千萬房仲，勵志人生在事業巔峰遺憾謝幕，不僅恩師 Zack 悲慟，其所屬店長與同仁也感性發文，送這位「永遠的兄弟」最後一段路。
🟡 逆襲起點：身上剩 600 元 曾為免錢即期品睡超商
子杰的人生故事是一段極致的拼搏史。86 年 7 月出生的他，16 歲曾懷抱歌手夢北上參加《超級偶像》選秀，失利後在餐廳駐唱、甚至扛過板模。因受不了地底施工的酷熱，他帶著僅剩的 600 元現金投靠基隆的女友。
為了求財生存，他曾過著「非人哉」的極端生活：晚上在超商上大夜班，只為了能領取免費的即期食品省錢，白天則沒日沒夜地跑 Uber。他曾自白：「為了賺錢，一天睡不到 4 小時」。這段艱辛歲月讓他摸熟了基隆的每一條巷弄，也為日後的房仲生涯埋下成功的種子。
🟡 YTR 房仲先驅：千萬業績背後是「日操 20 小時」
轉職成為基隆房仲後，子杰創立「基隆女婿-房仲子杰」頻道，成為全台首批將建案開箱與 YouTube 結合的網紅房仲。他主打「誠實、利他」的心法，2024 年業績衝破千萬，光是基隆單一社區就成交 63 戶。
然而，成功的背後是透支的生命。子杰生前曾坦言，為了出書與提供全台諮詢，他每天工作時間長達 20 小時，常累到睡在網咖。恩師、知名房仲 Zack 沉痛表示，曾多次私訊勸他：「身體是最重要的資產！先休息吧。」遺憾的是，這名 28 歲的熱血青年，竟在 3 天前於睡夢中猝逝。
🟡 兄弟情深：店長淚崩發文「你是人生重要的存在」
得知噩耗後，子杰所屬的「永慶不動產基隆微風東岸加盟店」店長許耀成，也在臉書發出長文哀悼，字字句句充滿不捨。店長感性表示，子杰對他而言不只是朋友，更是兄弟與家人，「我們一起走過太多日子，那些一起熬過的、笑過的，早就不只是回憶，而是變成生命的一部分。」
店長透露，子杰私下是一個極度「重感情、重義氣」的人，「很多事情你不說，但你都在做，你給過的溫度，我們都記得。」這份並肩作戰的情誼，也印證了子杰不僅在業績上是佼佼者，在待人處事上更贏得了身邊人的真心尊重。
🟡 5/10 送別子杰：遺志將守護買賣權益
子杰生前致力於「房市透明化」，他在頻道中教導如何破解房仲話術。雖然他匆匆離去，但他捍衛民眾權益的熱忱，將永遠留在「基隆女婿」的頻道軌跡中。
為了送別這位熱血少年，店長也公布了公祭資訊，5 月 10 日在基隆市立殯儀館景行廳，希望認識子杰的朋友一起走最後一段路。子杰雖然沒能站上歌手的舞台，但他用誠信與拼勁，在基隆唱出了最響亮的人生樂章。
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子杰的人生故事是一段極致的拼搏史。86 年 7 月出生的他，16 歲曾懷抱歌手夢北上參加《超級偶像》選秀，失利後在餐廳駐唱、甚至扛過板模。因受不了地底施工的酷熱，他帶著僅剩的 600 元現金投靠基隆的女友。
為了求財生存，他曾過著「非人哉」的極端生活：晚上在超商上大夜班，只為了能領取免費的即期食品省錢，白天則沒日沒夜地跑 Uber。他曾自白：「為了賺錢，一天睡不到 4 小時」。這段艱辛歲月讓他摸熟了基隆的每一條巷弄，也為日後的房仲生涯埋下成功的種子。
轉職成為基隆房仲後，子杰創立「基隆女婿-房仲子杰」頻道，成為全台首批將建案開箱與 YouTube 結合的網紅房仲。他主打「誠實、利他」的心法，2024 年業績衝破千萬，光是基隆單一社區就成交 63 戶。
然而，成功的背後是透支的生命。子杰生前曾坦言，為了出書與提供全台諮詢，他每天工作時間長達 20 小時，常累到睡在網咖。恩師、知名房仲 Zack 沉痛表示，曾多次私訊勸他：「身體是最重要的資產！先休息吧。」遺憾的是，這名 28 歲的熱血青年，竟在 3 天前於睡夢中猝逝。
得知噩耗後，子杰所屬的「永慶不動產基隆微風東岸加盟店」店長許耀成，也在臉書發出長文哀悼，字字句句充滿不捨。店長感性表示，子杰對他而言不只是朋友，更是兄弟與家人，「我們一起走過太多日子，那些一起熬過的、笑過的，早就不只是回憶，而是變成生命的一部分。」
店長透露，子杰私下是一個極度「重感情、重義氣」的人，「很多事情你不說，但你都在做，你給過的溫度，我們都記得。」這份並肩作戰的情誼，也印證了子杰不僅在業績上是佼佼者，在待人處事上更贏得了身邊人的真心尊重。
子杰生前致力於「房市透明化」，他在頻道中教導如何破解房仲話術。雖然他匆匆離去，但他捍衛民眾權益的熱忱，將永遠留在「基隆女婿」的頻道軌跡中。
為了送別這位熱血少年，店長也公布了公祭資訊，5 月 10 日在基隆市立殯儀館景行廳，希望認識子杰的朋友一起走最後一段路。子杰雖然沒能站上歌手的舞台，但他用誠信與拼勁，在基隆唱出了最響亮的人生樂章。