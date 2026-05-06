隨著2026年NBA季後賽進入次輪系列賽，聯盟中已有22支球隊提前展開休賽季佈局。資深記者Sean Deveney撰文指出，今年休賽季將成為交易傳聞的溫床，多名成名球星已進入交易觀察名單。其中，獨行俠隊的厄文（Kyrie Irving）與金塊隊的穆雷（Jamal Murray）成為最受矚目的潛在籌碼。以下為記者爆料的8位關鍵球員交易動態整理。

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1. 達拉斯獨行俠：厄文（Kyrie Irving）

剩餘合約：2年8100萬美元

獨行俠隊目前正計畫圍繞新星庫珀·弗拉格（Cooper Flagg）進行戰力重組。報導指出，若球隊能找到願意接手厄文合約的買家，獨行俠預計會選擇放手並與之分道揚鑣，為球隊清出發展空間。

2. 丹佛金塊：穆雷（Jamal Murray）

剩餘合約：3年1.6億美元

聯盟高層直言，交易穆雷將是「地震級」的動盪。儘管他是球隊核心，但考慮到金塊隊目前的競爭處境與薪資結構，管理層不得不考慮在穆雷交易價值處於巔峰時，是否該做出變動。

▲聯盟高層直言，交易穆雷將是「地震級」的動盪。儘管他是球隊核心，但考慮到金塊隊目前的競爭處境與薪資結構，管理層不得不考慮在穆雷交易價值處於巔峰時，是否該做出變動。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯盟高層直言，交易穆雷將是「地震級」的動盪。儘管他是球隊核心，但考慮到金塊隊目前的競爭處境與薪資結構，管理層不得不考慮在穆雷交易價值處於巔峰時，是否該做出變動。（圖／美聯社／達志影像）
3. 波士頓塞爾提克：杰倫·布朗（Jaylen Brown）

剩餘合約：3年1.83億美元

雖然綠衫軍在坦圖（Jayson Tatum）缺陣下仍打出成功賽季，但布朗目前的身價正值頂點。考量到總管史蒂文斯（Brad Stevens）一向行事果斷，不排除在市場價值最高時將布朗送走，以換取更具衝擊力的資源。

4. 聖安東尼奧馬刺：福克斯（De'Aaron Fox）

剩餘合約：4年2.2億美元

馬刺隊未來預計將由哈波（Dylan Harper）與卡斯特（Stephon Castle）這兩位年輕天才掌管後場。在兩名新秀展現極佳成熟度的情況下，馬刺隊趁福克斯仍處於頂級價值時將其交易，被視為一項明智的長期策略。

▲馬刺隊趁福克斯仍處於頂級價值時將其交易，被視為一項明智的長期策略。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺隊趁福克斯仍處於頂級價值時將其交易，被視為一項明智的長期策略。（圖／美聯社／達志影像）
5. 華盛頓巫師：安東尼·戴維斯（Anthony Davis）

剩餘合約：2年1.21億美元

這無疑是目前最尷尬的處境：戴維斯甚至還沒代表巫師隊打過任何一場比賽，就已經不斷釋出「不排除離開」的強烈暗示，讓這筆先前的重磅交易蒙上陰影。

6. 丹佛金塊：亞倫·高登（Aaron Gordon）

剩餘合約：3年1.1億美元

高登近年深受傷病困擾，雖然他仍是頂尖的團隊防守與黏著劑球員，但其3年1.1億美元的合約讓他在市場上的交易難度提升，多數球隊對這筆資產持觀望態度。

▲高登近年深受傷病困擾，雖然他仍是頂尖的團隊防守與黏著劑球員，但其3年1.1億美元的合約讓他在市場上的交易難度提升，多數球隊對這筆資產持觀望態度。（圖／路透／達志影像）
▲高登近年深受傷病困擾，雖然他仍是頂尖的團隊防守與黏著劑球員，但其3年1.1億美元的合約讓他在市場上的交易難度提升，多數球隊對這筆資產持觀望態度。（圖／路透／達志影像）
7. 奧蘭多魔術：薩格斯（Jalen Suggs）

剩餘合約：4年1.24億美元

魔術隊在開除教練後動作頻頻，但薩格斯的場上表現目前尚未能匹配其巨額合約。這導致魔術隊在尋求交易對象時面臨重重困難，很難找到願意接手的落腳點。

8. 多倫多暴龍：英格拉姆（Brandon Ingram）

剩餘合約：2年8100萬美元

英格拉姆在先前對陣騎士的比賽中表現受傷勢拖累，整體效率不佳。暴龍隊目前傾向利用英格蘭剩餘的合約作為籌碼，在市場上積極尋求得分火力更強的升級人選。

▲英格拉姆在先前對陣騎士的比賽中表現受傷勢拖累，整體效率不佳。（圖／路透／達志影像）
▲英格拉姆在先前對陣騎士的比賽中表現受傷勢拖累，整體效率不佳。（圖／路透／達志影像）

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...