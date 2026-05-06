華南雲雨帶持續通過，中央氣象署今（6）日清晨持續針對13縣市發布大雨特報，今日澎湖、雲林以北地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，直到上午才會逐漸趨緩，提醒要上班的民眾要攜帶雨具、注意安全。氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，今天上午睡醒之後，就會是不同的世界，未來三天中部以北的高溫都會上升到30度的水準，落差將近有10度之高，會有瞬間入夏的感覺。
上班注意「13縣市大雨特報」！午後西半部轉晴回暖最高32度
氣象署表示，今天清晨至上午水氣較多，西半部有局部短暫陣雨，白天起水氣逐漸減少，西半部轉為多雲到晴，剩下東半部、恆春半島偶有短暫陣雨，午後各山區有局部短暫陣雨；由於是偏東風，氣溫回升，北部以及東半部高溫26至28度，中南部則是30至32度。
氣象署清晨持續針對13縣市發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣，請民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。
雨神走了「溫差直接狂飆10度」！梅雨第二波預估週五抵達
氣象粉專「台灣颱風論壇」也發文表示，經過兩天的濕涼天氣後，今天上午起中部以北將全面大幅度回溫，早上睡醒之後，就是不同的世界了！依據最新預報資料，這波東北季風即將減弱，雲雨帶也將離去，未來三天中部以北的高溫，將從目前的20度出頭，一口氣跳回27至30度的水準，落差將近十度，會有瞬間入夏的錯覺，提醒大家注意溫差劇烈變化。
「台灣颱風論壇」提到，南台灣落差感會比較小，未來三天，西半部都會是穩定好天氣，東半部則有短暫雨，下次再有變天，預估會落在週五，不過詳細的狀況就要等到時候再看看了！
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氣象署表示，今天清晨至上午水氣較多，西半部有局部短暫陣雨，白天起水氣逐漸減少，西半部轉為多雲到晴，剩下東半部、恆春半島偶有短暫陣雨，午後各山區有局部短暫陣雨；由於是偏東風，氣溫回升，北部以及東半部高溫26至28度，中南部則是30至32度。
氣象署清晨持續針對13縣市發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣，請民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也發文表示，經過兩天的濕涼天氣後，今天上午起中部以北將全面大幅度回溫，早上睡醒之後，就是不同的世界了！依據最新預報資料，這波東北季風即將減弱，雲雨帶也將離去，未來三天中部以北的高溫，將從目前的20度出頭，一口氣跳回27至30度的水準，落差將近十度，會有瞬間入夏的錯覺，提醒大家注意溫差劇烈變化。
「台灣颱風論壇」提到，南台灣落差感會比較小，未來三天，西半部都會是穩定好天氣，東半部則有短暫雨，下次再有變天，預估會落在週五，不過詳細的狀況就要等到時候再看看了！