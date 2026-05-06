我是廣告 請繼續往下閱讀

上班注意「13縣市大雨特報」！午後西半部轉晴回暖最高32度

白天起水氣逐漸減少，西半部轉為多雲到晴，剩下東半部、恆春半島偶有短暫陣雨

包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣，請民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

▲氣象署今（6）日清晨持續針對13縣市發布大雨特報，要出門上班的民眾記得攜帶雨具、注意安全。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

雨神走了「溫差直接狂飆10度」！梅雨第二波預估週五抵達

未來三天中部以北的高溫，將從目前的20度出頭，一口氣跳回27至30度的水準，落差將近十度

下次再有變天，預估會落在週五，不過詳細的狀況就要等到時候再看看了！