華南雲雨帶持續通過，中央氣象署今（6）日清晨持續針對13縣市發布大雨特報，今日澎湖、雲林以北地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，直到上午才會逐漸趨緩，提醒要上班的民眾要攜帶雨具、注意安全。氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，今天上午睡醒之後，就會是不同的世界，未來三天中部以北的高溫都會上升到30度的水準，落差將近有10度之高，會有瞬間入夏的感覺。

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上班注意「13縣市大雨特報」！午後西半部轉晴回暖最高32度

氣象署表示，今天清晨至上午水氣較多，西半部有局部短暫陣雨，白天起水氣逐漸減少，西半部轉為多雲到晴，剩下東半部、恆春半島偶有短暫陣雨，午後各山區有局部短暫陣雨；由於是偏東風，氣溫回升，北部以及東半部高溫26至28度，中南部則是30至32度。

氣象署清晨持續針對13縣市發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣，請民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

▲氣象署今（6）日清晨持續針對13縣市發布大雨特報，要出門上班的民眾記得攜帶雨具、注意安全。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署今（6）日清晨持續針對13縣市發布大雨特報，要出門上班的民眾記得攜帶雨具、注意安全。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
雨神走了「溫差直接狂飆10度」！梅雨第二波預估週五抵達

氣象粉專「台灣颱風論壇」也發文表示，經過兩天的濕涼天氣後，今天上午起中部以北將全面大幅度回溫，早上睡醒之後，就是不同的世界了！依據最新預報資料，這波東北季風即將減弱，雲雨帶也將離去，未來三天中部以北的高溫，將從目前的20度出頭，一口氣跳回27至30度的水準，落差將近十度，會有瞬間入夏的錯覺，提醒大家注意溫差劇烈變化。

「台灣颱風論壇」提到，南台灣落差感會比較小，未來三天，西半部都會是穩定好天氣，東半部則有短暫雨，下次再有變天，預估會落在週五，不過詳細的狀況就要等到時候再看看了！

▲鋒面雲雨帶今天上午遠離之後，台灣連續三天好天氣，溫差可以達到10度以上，民眾有感回暖。（圖/台灣颱風論壇）
▲鋒面雲雨帶今天上午遠離之後，台灣連續三天好天氣，溫差可以達到10度以上，民眾有感回暖。（圖/台灣颱風論壇）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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