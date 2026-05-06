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▲子瑜爸媽近日傳出在台灣成立經紀公司，讓不少粉絲都十分關心她下一步。（圖／記者張一笙攝）

▲子瑜爸媽成立的「瑜海娛樂股份有限公司」負責的業務包羅萬象。（圖／翻攝自台灣公司網）

▲子瑜（左）的媽媽黃燕玲（右）在台南成立經紀公司，疑似幫女兒佈局下一步。（圖／翻攝自黃燕玲IG@topbeauty_lydia）

▲有網友點出，即便子瑜有韓國女團履歷，回台灣發展也不一定順利。（圖／翻攝自子瑜IG@thinkaboutzu）

▲TWICE即將合約到期的傳聞滿天飛，但始終沒有證實。（圖／Live Nation Taiwan提供）

韓國超人氣女團TWICE台灣成員子瑜近期再度成為PTT熱議焦點，原因是有網友發現子瑜的爸爸媽媽在台灣設立「瑜海娛樂股份有限公司」，公司登記項目涵蓋藝文服務、演藝活動、音樂展演、聲音錄製、音樂發行、翻譯、廣告與經紀相關業務，讓外界聯想到是否為子瑜未來台灣活動提前布局。對此，有PTT鄉民直接表示：「沒有韓團光環直接變路人！」讓不少網友吵成一片。子瑜爸媽近日傳出成立經紀公司，根據網路上記載，「瑜海娛樂」登記業務相當多元，除了演藝活動與音樂發行，也包含攝影、網路廣告平台、產品設計、有聲出版與錄影節目帶等項目，財稅營業項目更出現「流行音樂歌手經紀」、「流行音樂表演活動籌辦、監製與經紀」等內容，因此被認為並非單純掛名公司。PTT上有網友認為，這很可能是為了處理子瑜在台灣的廣告、代言、活動或商業合作，透過家族公司承接業務，避免每次都透過外部經紀單位抽成；也有人認為，這未必代表離開TWICE，而是個人約、團體約分開處理的常見操作。不過，PTT討論區也出現大量唱衰聲浪，部分網友認為子瑜的最大賣點來自「韓團中的台灣成員」身分，一旦離開JYP與TWICE光環，回到台灣演藝圈發展，可能面臨舞台太小、節目資源有限、作品量不足等問題。有人直言台灣演藝圈市場不如韓國成熟，若轉型通告藝人、綜藝咖、本土戲劇演員甚至啦啦隊，恐怕與她原本的國際女團形象落差太大，但也有粉絲反駁子瑜本身具備高知名度、國際履歷與商業價值，即使只是接廣告、品牌活動與大型代言，也足以在台灣市場站穩腳步，不需要用一般藝人的標準衡量。這波討論中，網友也開始延伸各種可能路線，有人開玩笑說子瑜若回台，是否會像韓籍啦啦隊成員一樣投入球場應援，甚至成為「啦啦隊天花板」；也有人認為與其回台發展，不如鎖定中國市場或亞洲代言，商業效益更高。另有網友分析，若「瑜海娛樂」未來不只服務子瑜本人，也可能承接韓團、韓星來台活動，甚至拓展藝人經紀與演出籌辦，從家族公司變成跨國娛樂窗口，雖然目前外界尚未取得子瑜家人正式回應，但光是公司名稱與營業項目，就已讓PTT鄉民腦補出各種娛樂圈布局劇本。目前子瑜是否真有回台單飛計畫仍沒有官方證實，也有人呼籲不應該直接將子瑜爸媽成立公司，等同於她將離開TWICE或回台發展。不過可以確定的是，身為台灣在K-POP最具代表性的女星之一，子瑜的一舉一動仍具備極高流量。PTT這波討論之所以爆發，正是因為外界對子瑜未來定位充滿好奇：她會繼續以TWICE成員身分活躍國際舞台，還是逐步建立個人品牌與台灣商業版圖，無論答案為何，「瑜海娛樂」已經成功掀起話題，也讓子瑜接下來的動向成為粉絲與網友最想追的娛樂焦點。