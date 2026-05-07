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半夜「手機連跳3通知」險噴3.1萬！部落客：99%人來不及救

「他們專挑半夜狂刷，就是要讓你的扣款通知被訊息淹沒，等你24小時後再看到早就來不及。」

▲提到信用卡，許多人都很喜歡刷卡獲得現金回饋，但市場上還是有擁護「紅利點數」兌換的死忠派，兆豐銀行紅利點數一年就用掉1.6億點，又以超商抵用券最受歡迎。（圖／記者顏真真攝）

顯示盜刷集團專門挑在半夜進行動作，民眾往往因為已熟睡而無法及時反應，「盜刷集團的暗黑時間差，99%的人根本來不及救。」

現今銀行都有提供「隱藏版免費救援」，以玉山銀行為例，只要進入其APP智能客服，點選右上方電話圖案，即可直接使用網路電話免費撥打真人客服處理

遇到盜刷怎麼辦？第一步最重要

如民眾發現信用卡遭到盜刷時，第一時間應立即通知銀行，並向警察機關報案。

▲民眾若發現信用卡遭到盜刷時，第一時間應立即通知銀行，並向警察機關報案。（圖／取自photoAC）

信用卡盜刷怎麼預防？防詐4招一次看

「設定即時消費通知、不於網站儲存信用卡資料、勿點擊不明連結或不明APP」

可關閉「海外交易」功能，藉此防範海外消費盜刷機會。

近年來網路科技發達。部落客「跟著丹丹出去玩」近日分享盜刷集團手法，以自身為例表示某天深夜2時，但若在海外的民眾遇上不用太驚慌，多數銀行APP都有提供免費電話請真人客服處理，也建議平時設定消費提醒來保護好辛苦錢。部落客「跟著丹丹出去玩」近日在臉書粉專發文提到，表示這陣子才與朋友探討如何防止被盜刷，沒想到人在海外的他半夜就中招，憤怒痛批他也貼出盜刷當下的簡訊通知，從畫面中可見，凌晨2時4分左右連續被盜刷3筆，金額分別是18071元、6843元和6904元，總計高達31818元，不過他特別提醒，如果人在國外遇到盜刷千萬別慌張，更別傻傻地打高額國際漫遊，，也建議大眾務必隨時注意刷卡紀錄，並設定消費提醒，才能保護好自己的錢包。過去台中市政府法制局表示，在民事上，如果銀行認為信用卡持卡人必須自行負擔被盜刷的金額，應由銀行負責證明有爭議之消費是持卡人所為。銀行若無法證明，就必須負擔持卡人遭到盜刷的損失。但若是網路交易，只要消費者沒有事先「綁定」或提供「簡訊驗證碼」(OTP)給他人，即無需負責，反之，如果持卡人曾提供簡訊驗證碼（OTP）給他人，就須對此交易負責。信用卡如非因消費者原因而遭盜刷，民眾可向銀行申請爭議款。至於如何預防信用卡被盜刷呢？民眾平時應養成三大習慣。此外，也可利用各大銀行APP卡片管理系統，若暫時未出國，