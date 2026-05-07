底特律老虎隊4日傳來令人震驚的消息，球隊王牌左投、同時也是洛杉磯道奇隊長期鎖定的交易目標史庫柏（Tarik Skubal），將接受手術移除投球手肘的游離體。儘管這對老虎隊而言是重大打擊，但美媒《Dodgers Way》分析，這或許反而成為道奇隊在2026年交易截止日前，以較低代價發動「世紀交易」的絕佳契機。
傷病潮重創老虎 交易大門意外開啟
老虎隊目前傷兵滿營，除了史庫柏外，先發投手麥茲（Casey Mize）也因腹股溝問題缺陣，多名野手與後援投手亦在傷兵名單中。雖然史庫柏手術後的康復期預計僅需2至3周，但老虎隊若在7月底戰績崩盤，原本「非賣品」的史庫柏將被迫進入交易討論中。
對於道奇隊而言，史庫柏受傷的時間點極為微妙。若他因傷缺陣三個月，回歸時將剛好趕上交易截止日。雖然他當時可能才剛傷癒，且球隊控制權僅剩不到半個球季，但這正是道奇隊發動「低價收購」的最佳時機。
複製「格拉斯諾模式」 延長約成交易核心
隊媒指出，道奇隊總裁弗里曼（Andrew Friedman）很可能重演當年從光芒隊挖角格拉斯諾（Tyler Glasnow）的劇本，在交易正式生效後，立即向史庫柏提供一份巨額延長合約。這項計畫的成敗將取決於史庫柏及其經紀人波拉斯（Scott Boras）的續約意願。
道奇隊擁有深厚的農場戰力足以推動此交易。隊媒建議的方案指出，道奇隊擁有多名排名的潛力外野手，對喜愛新秀的老虎隊營運總裁哈里斯（Scott Harris）極具吸引力。除了新秀，道奇隊還可送出一名具備多年控制權的現役投手來平衡戰力。
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老虎隊目前傷兵滿營，除了史庫柏外，先發投手麥茲（Casey Mize）也因腹股溝問題缺陣，多名野手與後援投手亦在傷兵名單中。雖然史庫柏手術後的康復期預計僅需2至3周，但老虎隊若在7月底戰績崩盤，原本「非賣品」的史庫柏將被迫進入交易討論中。
對於道奇隊而言，史庫柏受傷的時間點極為微妙。若他因傷缺陣三個月，回歸時將剛好趕上交易截止日。雖然他當時可能才剛傷癒，且球隊控制權僅剩不到半個球季，但這正是道奇隊發動「低價收購」的最佳時機。
複製「格拉斯諾模式」 延長約成交易核心
隊媒指出，道奇隊總裁弗里曼（Andrew Friedman）很可能重演當年從光芒隊挖角格拉斯諾（Tyler Glasnow）的劇本，在交易正式生效後，立即向史庫柏提供一份巨額延長合約。這項計畫的成敗將取決於史庫柏及其經紀人波拉斯（Scott Boras）的續約意願。
道奇隊擁有深厚的農場戰力足以推動此交易。隊媒建議的方案指出，道奇隊擁有多名排名的潛力外野手，對喜愛新秀的老虎隊營運總裁哈里斯（Scott Harris）極具吸引力。除了新秀，道奇隊還可送出一名具備多年控制權的現役投手來平衡戰力。